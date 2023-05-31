Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısında öğretmenlerin eylemlerinin ele alındığını belirterek, göreve geldikleri ilk günden sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla diyalog içinde olduklarını belirterek, Başbakanlığın kapılarının tüm sendikalara açık olduğunu vurguladı.

"Sorunları ortak bir akılla çözmek, sektörlerimizin sıkıntılarını dinleyerek atmış olduğumuz veya atacak olduğumuz adımları buna göre düzenlemek konusunda samimi olduk" diyen Üstel bugün de aynı noktada olduklarına dikkat çekerek kapılarının sonuna kadar tüm öğretmen sendikalarına açık olduğunu kaydetti.

Üstel: Diyalog kapımız sonuna kadar açıktır

"Eğitim, ülkemiz adına son derece önemlidir" diyen Üstel, şunları kaydetti:

Eğitimin kesintisiz devam etmesi, çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması, çocuklarımızın girecekleri sınavlara girmesi, ailelerimizin sıkıntıya düşmemesi son derece önemlidir. Biz, bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için diyalog kapılarını sonuna kadar açmış durumdayız.

Bildiğiniz üzere hükümetimiz tarihte bir ilke imza atarak Başbakanlığımıza bağlı Deprem Denetim Komitesi’ni kurmuş ve tüm kamu binalarının ve okullarımızın depreme karşı risk analizlerini yaptırmıştır.

Bu konuyla alakalı işi burada bırakmayarak gerekli adımları da atmış durumdayız. Müteahhitler Birliğimiz ile güçlendirmeye ihtiyaç duyulan binalar için güçlendirme, yıkım kararı verilecek okullar için ise yenilerini yapma noktasında belli bir uzlaşıya varmış durumdayız.

"Seçim yasakları biter bitmez protokol imzalanacak"

Seçim yasaklarının içerisinde olduklarına değinen Üstel, seçim yasakları tamamlanır tamamlanmaz okulları daha güvenli hale getirmek adına tüm çalışmaları başlatmak üzere protokollerini imzalayacaklarını söyledi.

"E-Vize ile ülkeye girişlerde yapılacak denetimi güçlendirecektir"

Bakanlar Kurulu'ndan E-Vize Tüzüğü'nün geçtiğini de kaydeden Üstel, şunları söyledi:

"Ülke güvenliğinin sağlanması, kayıtlılığın artması adına ilk günden itibaren ciddi adımlar atıldı. Güvenlik Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımızın raporları doğrultusunda hareket ederek, yargı süreçleri sonucunda suça karışan, ülke huzurunu bozan kişilere karşı sıfır toleransla hareket edildi.

Hükümet olarak ülkeye girişlerde sıkı bir denetim getirilmesi için sorunun köküne inilerek, yapılan çalışmalar sonucunda ortaya bir vizyon koyduk.

E-Vize ile ülkeye girişlerde yapılacak denetimi güçlendirecektir. Bugün itibariyle E-Vize sisteminin tüm yazılım aşamaları tamamlanmış ve test aşamasına geçilmiştir. E-Vize Sisteminin uygulamaya sokulması için son aşama olan tüzük çalışması teknik ve hukukçu arkadaşlar tarafından tamamlanmıştır.

Bugün yasal çerçevesinide tamamladığımız E-Vize otomasyon sisteminin devreye sokulması ile ülke güvenliğinin sağlanması ve kamu huzurunun korunması adına önemli bir projeyi daha hayata geçireceğiz. Kısa sürede E-Vize uygulamasına geçilecek ve kazanan ülkemiz olacaktır."