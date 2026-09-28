Üstel, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla yaklaşık 48 bin Sosyal Sigorta emeklisine kasım ayında 40 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

“Halkımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Her gün insanımızın hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran adımları halkımızla paylaşıyoruz.

Kasım ayında, Sosyal Sigortalar Kurumunun 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla yaklaşık 48 bin Sosyal Sigorta emeklilerimize 40 bin TL ikramiye ödemesi yapıyoruz.

Kim karşı çıkarsa çıksın, biz emeklilerimizin yanında durmaya devam ediyoruz.

Ayrıca Emeklilerimize sözümüz olan %10 maaş zammını, hayat pahalılığı artışına ilave ederek 1 ocak 2027 tarihinde vermeye başlayacağız.

Bugün seçim dönemini bahane eden, iktidar hayali kuran bazı muhalif partiler ve birkaç sendika o gün geldiğinde bakalım ne bahane üretecekler hep beraber göreceğiz.

CTP çamur siyasetiyle insanımızı umutsuzluğa sürüklemeye devam ediyor.

Bu ülkeye eser kazandırmayan, yatırımlara ve Türkiye ile yürütülen projelere engel olanlar bugün yeniden iktidar istiyor.

Halkımız; ödenmeyen maaşları, yarım kalan projeleri, kaynaksız bırakılan ülkeyi unutmadı. Tünelin sonunda ışık yok diyerek istifa edip halkı yüzüstü bırakanları da unutmadı.

Bir yanda yatırım yapamayan, maaşları taksitle ödeyen bir anlayış var. Diğer yanda küresel ekonomik krizlere rağmen kaynak bulan, maaşları ve üreticilerimizin alacaklarını zamanında ödeyen, ülkenin en büyük projelerini hayata geçiren UBP var.

Bu ülke güzel sözlerle değil, çalışarak ve üreterek ileriye gidiyor.

UBP varsa hizmet var, kaynak var, yatırım var. CTP varsa yatırım yok, kaynak yok, taksitle maaş dönemi var.

Halkımız kimin çalıştığını, kimin yalnızca konuştuğunu biliyor. Yalanlara, iftiralara ve çamur siyasetine kanmayacak.

Halka hizmet yolunda hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz UBP’yiz. Yeni dönemde de iktidar ve istikrar biziz.”