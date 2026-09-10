Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ilişkin olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Üstel, 28 kayıptan 14’ünün naaşına ulaşıldığını, 14 kişinin ise halen arandığını belirterek, İstanbul’dan yola çıkan yeni arama-kurtarma gemisinin pazar akşamı adaya ulaşmasının ve pazartesi günü çalışmalara başlamasının beklendiğini açıkladı.

Üstel, geminin sefere çıkacağı sırada 267 yolcusunun bulunduğunu ancak 8 kişinin yolculuk yapmadığını, geminin 259 yolcuyla hareket ettiğini söyledi.

Geminin hareketinden yaklaşık 10 dakika sonra Sahil Güvenlik’ten yardım talep edildiğini ifade eden Üstel, ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını belirtti.

Üstel, geminin hızla su aldığını ve kısa süre içerisinde 554 metre derinliğe battığını kaydederek, yolculardan bazılarının kendilerini denize attığını, bazılarının cankurtaranlara, bazılarının ise geminin henüz batmayan bölümüne geçtiğini anlattı.

Arama-kurtarma faaliyetlerinin karadan, denizden ve havadan başlatıldığını belirten Üstel, kendisinin de kısa sürede olay yerine gittiğini söyledi.

Üstel, 239 kişinin kurtarılarak hastanelere sevk edildiğini ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

“14 KİŞİNİN NAAŞINA ULAŞILDI, 14 KİŞİ HALEN ARANIYOR”

Facianın ardından kriz masası oluşturulduğunu belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hükümet yetkilileri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile birlikte çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Kayıp yakınlarının gelişmeler hakkında günde birkaç kez bilgilendirildiğini kaydeden Üstel, ilk etapta 8 kişinin naaşına ulaşıldığını, daha sonraki arama-kurtarma çalışmalarında ise 6 naaşın daha bulunduğunu ifade etti.

Üstel, “14 kişinin naaşına ulaşıldı, 14 kişinin naaşına ise henüz ulaşılamadı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

YENİ GEMİ PAZAR AKŞAMI GELİYOR

Arama-kurtarma çalışmalarının hızlandırılması amacıyla özel şirketlerle de temasa geçildiğini belirten Üstel, Türkiye’nin desteğiyle bu alanda uzman iki şirketten sunum alındığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen üst düzey toplantının ardından şirketlerden biriyle sözleşme imzalandığını belirten Üstel, İstanbul’dan hareket eden yeni geminin Çanakkale Boğazı’nı geçerek adaya doğru yol aldığını kaydetti.

Üstel, geminin pazar akşamı adaya ulaşmasının ve pazartesi günü çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı.

Yeni geminin mevcut arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan Alemdar ve Işın gemilerinden farklı teknik özelliklere sahip olduğunu belirten Üstel, geminin 554 metre derinlikte bulunan batığa ulaşabilecek ve robotik sistemlerle geminin içine girebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Üstel, robotların gerektiğinde engelleri açarak geminin iç bölümlerine ulaşabileceğini ve içeride naaş bulunup bulunmadığının kısa sürede tespit edilebileceğini ifade etti.

Üstel, “En kısa sürede 14 naaşımıza ulaşarak ailelerine teslim edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“AİLELERİN HER TÜRLÜ İHTİYACINI KARŞILIYORUZ”

Kayıp yakınlarının sağlık, konaklama ve diğer ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirten Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile koordineli şekilde ailelere destek sağlandığını söyledi.

Yaşanan acının çok büyük olduğunu vurgulayan Üstel, benzer faciaların yeniden yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

“GEÇMİŞTEN GELEN EKSİKLİKLER VARSA GİDERECEĞİZ”

Ana muhalefetin gemi faciasıyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulmasına yönelik önerge verdiğini hatırlatan Üstel, hükümetin de aynı yönde önerge sunduğunu belirtti.

KKTC’nin bir ada ülkesi olduğuna işaret eden Üstel, “Geçmişten gelen birtakım düzenlemelerde eksiklikler varsa bundan sonra bunları yerine getirmiş olalım” dedi.

Geçmişte de ülkede deniz kazaları yaşandığını hatırlatan Üstel, o dönemlerde araştırma komitesi kurulup kurulmadığının ve kazaların ardından hangi düzenlemelerin yapıldığının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Üstel, “Burada birilerini suçlayarak değil, bundan sonraki süreci nasıl daha iyi yönetiriz ve bu acıların bu ülkede bir daha yaşanmamasını nasıl sağlarız, önemli olan budur” ifadelerini kullandı.

“SORUŞTURMA TAMAMLANMADAN BİRİLERİNİ SUÇLAMAK DOĞRU DEĞİL”

Kazanın ilk gününden itibaren idari soruşturma için gerekli adımların atıldığını belirten Üstel, Türkiye’den gemi konusunda uzman teknik bir heyetin de KKTC’ye geldiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın girişimleriyle uzmanların çalışmalarına başladığını ifade eden Üstel, heyetin geminin imal edildiği tarihten bugüne kadar geçen süreçteki tüm aşamaları ve geçmişte yaşanan olayları inceleyeceğini kaydetti.

Meclis’te oluşturulacak araştırma komitesinin de elde edilen bilgileri değerlendireceğini belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Süreç devam ederken, araştırma ve soruşturma sürerken birilerini suçlamak doğru değil. Soruşturma tamamlanır, ardından hukuk kararını verir ve gereğini yapar. Bunu en alttan en üste kadar her platformda açıkladık.”

Üstel, soruşturma kapsamında herhangi bir belgenin saklanması veya üzerinin örtülmesinin söz konusu olamayacağını belirterek, hükümetin sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini söyledi.