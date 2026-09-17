Başbakan Üstel, yazılı açıklamasında, yeni düzenlemeyle; gümrük vergisi muafiyeti kapsamında alınabilecek araçlarda motor hacmi üst sınırı 3000 CC’ye, araç bedeli üst sınırının ise 30 bin sterline yükseltildiğini kaydetti.

Elektrikli araçlar ile rampalı veya vinçli özel donanımlı araçların da genişletilen muafiyet kapsamına alındığını belirten Başbakan Üstel, düzenlemenin, engelli vatandaşların ve ailelerinin daha güvenli, konforlu ve ihtiyaçlarına uygun araçlara ulaşmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Üstel, “Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak bizim için bir tercih değil, sosyal devlet sorumluluğudur. İnsanımızı dinliyor, yaşadığı sıkıntıyı görüyor ve çözüm üretiyoruz. Araçlara erişimde karşılaşılan sorunları tespit ettik, gerekli çalışmayı yaptık ve yeni düzenlemeyi Bakanlar Kurulumuzdan geçirdik.” dedi.

-Muafiyet günün koşullarına uyarlandı

Mevcut araç fiyatları ve piyasa koşulları nedeniyle eski sınırların yetersiz kaldığını vurgulayan Üstel, vatandaşın sahip olduğu bir hakkın kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini ifade etti.

Üstel şöyle devam etti:

“Araç fiyatları, teknolojiler ve ihtiyaçlar değişiyor. Devletin düzenlemeleri de vatandaşın gerçek hayatına ve güncel ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir. Biz bu hakkı daha kullanılabilir hale getirdik.

-Elektrikli ve özel donanımlı araçlar da kapsamda

Yeni düzenlemeyle elektrikli salon araçlarına ilişkin muafiyetin kapsamı genişletildi. Böylece gerekli koşulları taşıyan engelli vatandaşlar ile ailelerine elektrikli araç seçeneğinden yararlanma imkânı sağlandı.

Hareket kabiliyeti sınırlı vatandaşların taşınmasında kullanılan rampalı veya vinçli özel donanımlı araçlara ilişkin kriterler de güncellendi.”

Başbakan Üstel, engelli vatandaşların yalnızca bugünün değil, geleceğin araç teknolojilerine de ulaşabilmesini önemsediklerini ifade etti.

-Kimler yararlanabilecek

Düzenlemeden, gerekli sağlık raporlarına ve yasal koşullara sahip olan bireyler veya ailelerinin yararlanabileceğini ifade eden Üstel, muafiyet kapsamında halihazırda gümrüksüz bir aracı bulunan kişilerin ikinci bir araç için aynı haktan faydalanamayacağını belirtti.

Üstel, muafiyetle alınan aracın devlet kayıt tarihinden itibaren üç yıl geçmeden yeniden araç muafiyeti kullanılamayacağını da kaydetti.

Başbakan Üstel, düzenlemenin, hükümetin sosyal devlet anlayışının somut bir sonucu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal devlet yalnızca destek veren değil; vatandaşının hayatını kolaylaştıran, ihtiyaç duyduğu anda yanında duran ve önündeki engelleri kaldıran devlettir.

Bu ülkede yaşayan her insan bizim için değerlidir. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşadığı sorunları görmezden gelmeyeceğiz. Çözebileceğimiz her meselenin üzerine kararlılıkla gideceğiz.

Biz hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak bir lütuf değil, sosyal devlet olmanın gereğidir.”

Başbakan Üstel, hükümetin yalnızca sorunları konuşmadığını, doğrudan sonuç üreten adımlar attığını vurgulayarak, “Bugün engelli kardeşlerimizin önündeki bir engeli daha kaldırıyoruz. Yarın kaldırılması gereken başka bir engel varsa onun da üzerine gideceğiz. İnsanımızın hayatını kolaylaştıran, fırsat eşitliğini büyüten ve hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.