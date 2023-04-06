Başbakan Üstel, elektrik konusunda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Şu anda ülkenin ihtiyaç duyduğu enerjinin yarısının KIB-TEK, yarısının da AKSA tarafından üretildiğini ancak üretilen miktarın yetersiz kaldığını” ifade eden Başbakan şöyle dedi:

“Kablo ile elektrik gelmesi için 4-5 yıla ihtiyacımız var. Bu süre içerisinde artacak olan enerji ihtiyacımızı karşılamak için KIB-TEK mutlaka yatırım yapmalıdır ve yapacaktır. Sadece bu yıl KIB-TEK’e yatırım yapılması için 635 milyon TL kaynak yarattık. Sınırüstü bölgesinde 7 milyon Euro’ya mal olacak bir trafo merkezi kurulması için ihale sonuçlandı. Teknecik Elektrik Santrali’ne ek 40 megavata kadar çıkacak bir yatırım yapılmasını öncelikli projelerimiz arasına almış durumdayız. Şimdiye kadar tamir edilmeyen üniteler Türkiye tarafından tamir ediliyor. Borçlarının kapanması için bir yapılandırma çabası içerisindeyiz. Buradan bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum; KIB-TEK yaşayacak ve Kıbrıs Türk Halkı’na hizmet vermeye devam edecektir.

KIB-TEK çalışanları rahat olsun, yanlış bilgilere itibar etmesin. Biz onların ve ülkemizin zararına olacak hiç bir şey yapmayız.

Dönemin CTP hükümeti ile AKSA arasında 2009 yılında yapılan sözleşmeye göre AKSA’nın sözleşmesinin bitmesine 4 yıl daha var. Ancak bu sürenin kaybedilmemesini ve 4-5 yıla kadar Türkiye’den kablo ile elektriğin getirilmesini hedefliyoruz.

Ayrıca kablo ile elektrik gelse bile ülkenin arz güvenliğini garanti altında tutulması için yaşanılacak sıkıntılara karşı ülkemizdeki santrallerde çalışmaya hazır durumda devam etmeli. Dolayısıyla bu noktada da herhangi bir sıkıntımız yok.

Çıkacak bu yasa sayesinde elimizi de güçlendirerek ve hızlı hareket ederek tıpkı diğer şirketlerle yaptığımız görüşmeler gibi AKSA ile de görüşeceğiz.

Bu elbette AKSA ile anlaştık, her şey bitti demek değildir. AKSA’dan başka şirketlerle de görüşüyoruz, görüşmeye de devam edeceğiz.

Tüm görüşmelerimizin odak noktasında bir tek konu olacak; o da KKTC’ye Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sistemdir.

Takdir edileceği üzere bu olay basit bir şey değildir. Stratejiktir, uluslararası yönleri de vardır. Dolayısı ile konu bizi olduğu kadar bize enerjiyi sağlayacak Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir konudur.

Kablo ile elektrik getirilmesi konusunda sadece herhangi bir özel şirket veya tek başına hükümet olarak biz karar verecek değiliz.

KKTC’den KIB-TEK, Türkiye’den de Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve yüklenici firma şeffaf bir şekilde bir fizibilite çalışması yapacaklar, iletim tekniğine birlikte karar verecekler ve uygulanmasına karar verilen proje öyle hayata geçirilecek.

“2030’da bugün kullanılan yakıtlar artık kullanılmayacak, dolayısı ile bu yakıtları kullanan santraller neden kurulacak” diye kimse ortalığı karıştırmaya, su bulandırmaya da çalışmasın.

Bunu elbette biz de düşünüyoruz. Yapacağımız sözleşmelerde, atacağımız adımlarda bunu da gözeteceğiz. Zaten gerek KIB-TEK, gerekse özel sektör 2030’dan sonra bugün kullanılan yakıtı bulamayacağına göre onlar da gerek mevcut kurulu güçlerini gerekse kuracakları sistemleri 2030 sonrası koşullarına göre ayarlamak zorundadırlar.

2030 yılında kullandığımız yakıtın, Avrupa ve Akdeniz genelinde tedarik sıkıntısı olması göz önüne alınarak alternatif yakıt modelleri tabii ki değerlendirilecek ve ülkenin enerjisiz kalması gibi bir ihtimalin ortaya çıkmasına asla izin verilmeyecektir.

Bir de şunu belirtmeliyim ki, “yeni Ercan Havalimanı yapımında yaşanan gecikmeler gibi sıkıntılar yaşanmasın ve Kıbrıs Türkü bir zarar görmesin diye de önlemler almak, sözleşme yaparken gözeteceğimiz en temel konular arasında olacak.

Tekrar vurgulamakta fayda görüyorum; Kamu İhale Yasası değişikliğinin AKSA’ya endekslenerek, halkın can ve mal güvenliğini, ayrıca huzurunu bozacak eylemler yapmak yanlıştır. Biz illa AKSA olacak demedik, demiyoruz. AKSA ve diğer şirketlerle halkımızın, ülkemizin yararına olacak şekilde yapacağımız görüşmelerde elimizin güçlü olması için yasal bir değişiklik yapıyoruz.

Halkımızın geleceği için, hükümetimizin ortaya koyduğu enerji vizyonu gereği ülkemizin temiz enerjiye kavuşması, bugün yaşanan sıkıntıların geride kalması, enerji arz güvenliğimizin sağlanması ve kablo ile elektrik getirilmesi projesinin hayat bulması bizim tek hedefimizdir.

Geleceği şekillendirecek en önemli güçlerden biri olan enerji konusunda ülkemizi ve halkımızı enerjisiz bırakmamak konusunda kararlıyız.

Biz hiç bir kesimin değil sadece ve sadece ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz.