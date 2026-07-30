Üstel, söz konusu açıklamaların KKTC'nin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğunu belirterek, Anavatan Türkiye ile yürütülen iş birliğinin ülkenin kalkınmasına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Üstel, Erdoğan'ın Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağı yönündeki mesajının kardeşlik hukukunun ve ortak davanın en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

Üstel, ulaşımdan sağlığa, eğitimden dijital dönüşüme, enerjiden altyapıya kadar hayata geçirilen büyük projelerin temelinde hükümet ile Anavatan Türkiye arasında kurulan güçlü iş birliği, karşılıklı güven ve ortak vizyonun bulunduğunu kaydetti.

Su Temin Projesi'nin ardından deniz altından doğalgaz hattı projesinin de ülkeyi enerji alanında yeni bir döneme taşıyacağını belirten Üstel, bu yatırımların KKTC'nin geleceğine yapılan stratejik yatırımlar olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri zayıf göstermeye çalışan çevrelere de değinen Üstel, Erdoğan'ın açıklamalarının bu iddialara en net yanıt olduğunu ifade etti.

"Yanlış hesap yapanlar bir kez daha görmelidir ki; KKTC yalnız değildir." diyen Üstel, hükümetin Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttüğü projelerden geri adım atmayacağını belirtti.

Başbakan Üstel, açıklamasının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ve KKTC'nin geleceğine duyduğu güven dolayısıyla teşekkür ederek, Erdoğan'ın liderliği, Türkiye'nin desteği ve hükümetin icraatlarıyla KKTC'nin büyümeyi, güçlenmeyi ve geleceğe emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğini ifade etti.