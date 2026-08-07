Üstel, 1964 yılında yurt dışında eğitim gören yüzlerce Kıbrıs Türk öğrencisinin öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy'e gelmesinin ve mücahitlerle birlikte üstün Rum-Yunan güçlerine karşı verdiği mücadelenin tarihe geçen büyük bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti.

Yaklaşık 500 üniversite öğrencisi ve mücahidin inanç, cesaret ve fedakârlıkla ortaya koyduğu direnişin, Kıbrıs Türk halkının esareti hiçbir zaman kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Üstel, Erenköy'de yakılan direniş meşalesinin halkın özgürlük ve egemenlik mücadelesinde dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye'nin desteğiyle güçlenen mücadelenin bugün özgür ve egemen bir devlet çatısı altında geleceğe güvenle yürünmesinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Üstel, Erenköy'de sergilenen mücadele ruhunun yaşatılmasının ve şehitlerin emaneti olan devlete sahip çıkılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, mesajında, başta Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere Erenköy Direnişi'nde hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere ve mücadeleye omuz veren tüm mücahitlere şükranlarını sunduğunu belirterek, "Erenköy ruhu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük iradesinin sarsılmaz simgesi olarak sonsuza dek yaşayacaktır." ifadelerine yer verdi.