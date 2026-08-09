Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Üstel’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladım.

Kıbrıs Türk halkının haklarını, geleceğini ve siyasi iradesini doğrudan ilgilendiren bu önemli açıklamalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.

Sayın Fidan’ın ortaya koyduğu net ve kararlı yaklaşım, Kıbrıs konusunda Türkiye’nin durduğu yeri bir kez daha açık biçimde ortaya koymuştur.

Sayın Fidan’ın, “Bizim için esas çözüm, iki devletli çözümün hayata geçmesidir. İdeal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu” sözleri, Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfanın açılması gerektiğine yönelik güçlü bir mesajdır.

Kıbrıs Türk halkının egemen, eşit ve bağımsız duruşunun önemine dikkat çeken Sayın Fidan’ın bu konudaki ifadelerini de son derece değerli buluyorum.

Sayın Fidan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi konusunda yaptığı açıklamalar Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki yaklaşımının ne kadar açık olduğunu göstermektedir.

“Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz” diyen Sayın Fidan’ın, “Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam. Sen 1960’ta kurulan devlet değilsin” sözleri, Kıbrıs Türk halkının yıllardır karşı karşıya kaldığı siyasi eşitsizliğin uluslararası alanda açıkça dile getirilmesi bakımından son derece önemlidir.

Kıbrıs Türk halkının hakkını, iradesini ve varlığını yok sayan bir anlayışın kalıcı bir çözüm üretmesi mümkün değildir.

Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç

vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs’ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır.

“DEVLETİMİZİ YÜCELTMEK, KALKINDIRMAK VE HAK ETTİĞİ YERE TAŞIMAK ÖNCELİĞİMİZDİR”

Bizim sorumluluğumuz yalnızca Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmakla sınırlı değildir.

Devletimizi yüceltmek, ülkemizi kalkındırmak, halkımızın refahını artırmak ve KKTC’nin dünyada hak ettiği saygın yeri almasını sağlamak bizim en önemli önceliklerimizdendir.

Bu anlayışla ülkemizin ekonomik gücünü artırıyor, altyapısını geliştiriyor, üretimi ve yatırımları destekliyor ve halkımızın geleceğe daha güvenle bakması için çalışıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz güçlü iş birliği de bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde büyük önem taşıyor.

“TÜRKİYE’NİN KARARLI DURUŞU BİZİM İÇİN SON DERECE DEĞERLİ”

Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunması, bizim için büyük bir güven ve güç kaynağıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin ortaya koyduğu siyasi irade ile Sayın Hakan Fidan’ın uluslararası alanda verdiği açık mesajlar, Kıbrıs Türk halkının geleceği bakımından son derece değerlidir

Sayın Fidan’ın, adadaki barış ve istikrarın Türk askerinin varlığı sayesinde korunduğuna yönelik değerlendirmesi de Kıbrıs’ın güvenlik gerçeklerinin doğru şekilde ortaya konması açısından önemlidir.

Bu nedenle Sayın Hakan Fidan’a, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ve devletimizin geleceğine yönelik ortaya koyduğu kararlı tutumdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”