Başbakan Ünal Üstel, beraberindeki heyetle Ankara’ya gitti.
Üstel, Ankara'daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ile görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Başbakan Ünal Üstel, beraberindeki heyetle Ankara’ya gitti.
Üstel, Ankara'daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ile görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.
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