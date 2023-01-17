KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi’nin açılış töreni yapıldı KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi’nin açılış töreni yapıldı

Başbakan Ünal Üstel, beraberindeki heyetle Ankara’ya gitti.

Üstel, Ankara'daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ile görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.