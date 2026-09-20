Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasından etkilenenler için hukuk, ikamet ve sağlık alanlarında hazırlanan düzenlemelerin hükümet tarafından geçirildiğini açıkladı.

Hükümetin hayata geçirdiği düzenlemelerle:

•​Barolar Birliği ile yapılan iş birliği ile mağdurlara hukuk desteği sağlanacak.

•​Kazadan doğan davalarda mahkeme harcı, pul, damga vergisi ve diğer yargısal işlem giderleri alınmayacak.

•​Yabancı uyruklu kazazedeler ile hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınlarına süreci takip edebilmeleri için ikamet kolaylığı sağlanacak.

•​Kapsama giren yabancı uyruklular, 30 Ağustos 2027’ye kadar kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

“ACININ YÜKÜNE BİR DE ADALETİN MALİ YÜKÜNÜ EKLEMEYECEĞİZ”

Üstel, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yürütülen iş birliği sonucunda mağdurlara hukuk desteği sağlanacağını, hükümetin de yargısal giderleri ortadan kaldıran düzenlemeyi hazırlayıp geçirdiğini belirtti.

“Bu büyük acıyı yaşayan insanlarımız haklarını ararken yalnız kalmayacak. Barolar Birliğimizin sağlayacağı hukuk desteğinin yanında, devlet olarak yargısal işlemlerden kaynaklanan mali yükleri de kaldırdık. Acının yükünü taşıyan insanlarımıza bir de adaletin mali yükünü taşıtmayacağız.”

Hükümet tarafından geçirilen düzenlemeyle kazadan etkilenenlerin, yaralananların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının kazadan doğan haklarıyla ilgili yargısal işlemlerinde mahkeme harcı, resim, damga vergisi, pul ve işlem ücretleri alınmayacak.

Tebliğ, tasdik, celp ile belirli bilirkişi ve tercüman giderleri de muafiyet kapsamında olacak. Yargısal süreçlerde devlet kurumlarından hukuken temin edilebilecek kazayla ilgili belge ve kayıtlar için de ücret alınmayacak.

“HİÇBİR AİLE DAVASINI UZAKTAN TAKİP ETMEK ZORUNDA KALMAYACAK”

Hükümetin geçirdiği ikamet düzenlemesiyle yabancı uyruklu kazazedeler ile hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınlarının yargı süreçlerini KKTC’de takip edebilmelerinin önündeki ikamet engeli de kaldırıldı.

Üstel, “Hiçbir aile ikamet süresi dolduğu için ülkesine dönmek ve davasını binlerce kilometre uzaktan takip etmek zorunda kalmayacak. Burada olacaklar, gerektiğinde mahkemede bulunacaklar ve süreci bizzat takip edebilecekler.” dedi.

SAĞLIK GÜVENCESİNİ DE DEVLET ÜSTLENDİ

Sağlık alanında geçirilen düzenlemeyle de kazadan sağ kurtulan yabancı uyruklular ile hayatını kaybeden veya kayıp kişilerin aileleri ve yakınlarının 30 Ağustos 2027 tarihine kadar kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlandı.

Başbakan Üstel şöyle devam etti:

“İlk günden itibaren insanımızın yanında olduk. Şimdi hukuk mücadelelerinde, ikamet süreçlerinde ve sağlık ihtiyaçlarında da yanlarındayız. Devlet sadece felaketin yaşandığı gün vatandaşının kapısını çalan değildir. Devlet, o acının sonuçları ortadan kalkıncaya kadar insanının yanında yürüyendir.

Bir taraftan kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan facianın ortaya çıkardığı hukuki, idari ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları tek tek çözüyoruz. İlk gün nasıl ailelerimizin yanlarındaysak, sonuna kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sorumlular adalet önünde mutlaka hesabını verecekler.”