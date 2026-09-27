Genç Konut Projesi kapsamında önümüzdeki dönemde 5 bin sosyal konut üretileceğini belirten Üstel, konutların satın alma koşullarının gençlere özel olacağını ve önemli kolaylıklar sağlanacağını söyledi.

Gençlerle kahvaltıda bir araya gelen Başbakan Ünal Üstel, yeni dönemde gençlerin geleceğine yönelik önemli projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Üstel, 12 Ekim’de yeni bir KKTC vizyonunu ve insanların hayatını kolaylaştıracak projeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, özellikle gençlere yönelik projelerin öncelikli olacağını vurguladı.

Gençlerin eğitim ve gelecek süreçlerinde ailelerin büyük fedakârlık yaptığını ifade eden Üstel, yeni dönemde ailelerin yükünü hafifletecek projeler geliştireceklerini söyledi.

Genç Gelecek projelerinin ilkini açıklayan Üstel, “Önümüzdeki dönemde gençlerimize özel 5 bin sosyal konut üreteceğiz. Projemizin adı Genç Konut. Satın alma koşulları gençlere özel olacak ve önemli kolaylıklar sağlayacak. Tüm ayrıntıları yakında sizlerle paylaşacağız” dedi.

Gençlerin yeni bir hayat kurarken en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma konusunda devlet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydeden Üstel, 12 Ekim’de gençlere yönelik projelerin tüm ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Üstel, “12 Ekim’de gençlerimizin gözü kulağı bizde olsun” ifadelerini kullandı.

Genç Konut Projesi’nin satın alma koşulları, başvuru şartları ve diğer ayrıntılarının 12 Ekim’de açıklanacağı bildirildi.