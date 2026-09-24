Törende konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kırsal kesim arsalarının dağıtımına ilişkin hükümetin daha önce verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, sürecin yasal kriterler ve hak sahipliği esasları doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

Oğuz, dağıtımlara yönelik muhalefetten gelen eleştirilere de değinerek, hak sahiplerine verilen belgelerin “peşkeş” olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi. Uygulamanın siyasi amaçlarla değil, şartları taşıyan vatandaşların hak sahibi olması nedeniyle sürdürüldüğünü savunan Oğuz, “Ahbap, partili demedik. Yasanın dışına çıkmadık” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların aylardır devam ettiğini belirten Oğuz, bazı bölgelerde yapılan planlama ve düzenlemeler sonucunda parsel sayılarının artırıldığını kaydetti. Başlangıçta 13 olarak öngörülen parsel sayısının 38’e çıkarıldığı bölgeler bulunduğunu ifade eden Oğuz, rezerv bulunan yerlerde kırsal kesim arsası dağıtımının imkânlar ölçüsünde süreceğini belirtti.

Oğuz, arazi imkânının bulunmadığı bölgelerde ise sosyal konut projelerinin devreye alınacağını söyleyerek, seçim sürecine yönelik eleştirilerin dağıtımları durdurmayacağını ifade etti.

ÜSTEL: “HER BELGE YENİ BİR YUVANIN UMUDU OLACAK”

Başbakan Ünal Üstel de törende yaptığı konuşmada, kırsal kesim arsalarının gençlerin kendi bölgelerinde yaşamlarını sürdürmeleri, yuva kurmaları ve ülkede kalmaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Üstel’in konuşması aynen şöyle:

"Çukurova, Alaniçi, Topçuköy ve Kuzucuk köylerimiz için önemli ve güzel bir günü yaşıyoruz.

Bu köylerimizde kırsal kesim arsası almaya hak kazanan insanımız dün kuralarını çekti.

Bugün ise hak sahiplerimiz arsa hak sahipliği belgelerini teslim alıyor.

Çukurova’da 40, Alaniçi’nde 86, Topçuköy’de 53 ve Kuzucuk’ta 50 olmak üzere toplam 229 hak sahibimizi arsalarına kavuşturuyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Bu belgelerin her biri yeni bir evin temeli olacak.

Her bir belge, yeni bir yuvanın umudu olacak.

Her bir belge, gençlerimizin bu topraklara daha güçlü kök salmasını sağlayacak.

Her bir belge, gençlerimizin kendi köylerinde, kendi bölgelerinde ve kendi topraklarında kuracakları gelecek için güçlü bir adım olacak.

Değerli kardeşlerim,

Biz gençlerimizin doğup büyüdükleri topraklarda kalmasını istiyoruz.

Kendi bölgelerinde yuva kurmalarını istiyoruz.

Çalışmalarını, üretmelerini ve çocuklarını bu topraklarda büyütmelerini istiyoruz.

Gençlerimiz başka yerlere gitmek zorunda kalmasın.

Köylerimiz büyüsün.

Bölgelerimiz gelişsin.

Ülkemizin her köşesinde hayat ve üretim devam etsin istiyoruz.

Bunun için gençlerimize üç güçlü alanda destek veriyoruz.

Kırsal kesim arsalarıyla gençlerimizin kendi evlerini yapabilecekleri toprağa ulaşmalarını sağlıyoruz.

İlk Evim kredileriyle ilk kez ev sahibi olacak gençlerimize uygun koşullarda finansman desteği sunuyoruz.

Sosyal konut projelerimizle gençlerimizin ev sahibi olmasının önünü açıyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Bir gencimizin yuvasını kurmasına destek olmak, geleceğine sahip çıkmaktır.

Bir ailenin konut sorununu çözmek, ülkenin geleceğini güçlendirmektir.

Biz gençlerimizin yanında sözle değil, hayata geçirdiğimiz projelerle duruyoruz.

Gençlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Başbakanlığımızın koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığımızla birlikte sosyal konut projelerini ülkemizin bütün bölgelerine yaymak amacıyla büyük bir çalışma yürütüyoruz.

Amacımız yalnızca belirli merkezlerde değil, ihtiyaç duyulan her bölgede gençlerimizi konutla buluşturmaktır.

Sosyal konut projelerimizi tüm ilçelerimize yayıyoruz.

Kırsal kesim arsalarını altyapılarıyla birlikte gençlerimizin kullanımına sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Önümüzdeki beş yıllık süreçte çok daha büyük bir sosyal konut atağı başlatacağız.

Hazır olun.

Çok yakında bu büyük atılımın ayrıntılarını halkımızla paylaşacağız.

Yeni sosyal konut projeleriyle daha fazla gencimizi ev sahibi yapacağız.

İlk Evim kredilerimizi daha da ileri taşıyacağız.

İstedikleri kadar itiraz etsinler.

Kırsal kesim arsası parti ayrımı yapılmadan dağıtmaya devam edeceğiz.

Kırsal kesim arsalarını daha fazla bölgemizde daha çok gencimize ulaştıracağız.

Gençlerimizin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni destekleri birer birer hayata geçireceğiz.

Gençlerimiz bu topraklara kök salacak.

Kendi yuvalarını kuracak.

Kendi işlerini büyütecek.

Kendi geleceklerini vatanımızda inşa edecek.

Biz gençlerimizin geleceklerini başka ülkelerde aramalarını değil, kendi ülkelerinde kurmalarını istiyoruz.

Bunun için çalışıyoruz.

Bunun için üretiyoruz.

Bunun için yeni projeleri hayata geçiriyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Arsa hak sahipliği belgelerinizin sizlere, ailelerinize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yuvalarınızı huzurla kurmanızı temenni ediyorum.

Bu sürece katkı koyan İçişleri Bakanlığımıza, ilgili kurumlarımıza, yerel yöneticilerimize, muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki beş yıllık süreçte de gençler kazanacak.

Gelecek kazanacak.

Ülkemiz kazanacak.

Birlikte çalışacağız.

Birlikte üreteceğiz.

Birlikte güçlü geleceği kuracağız."