Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, genel seçim ile yerel seçimin aynı gün yapılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin göreve geldiği günden bu yana temel hedeflerinin ülkede istikrarı sağlamak olduğunu belirten Üstel, geçmiş dönemlerde kısa ömürlü hükümetler nedeniyle birçok projenin yarım kaldığını ve ihtiyaç duyulan yasaların Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilemediğini söyledi.

Mevcut hükümetin beşinci yılını doldurmak üzere olduğunu kaydeden Üstel, bu süre içerisinde sağlık, altyapı ve bölünmüş yollar başta olmak üzere birçok alanda projelerin hayata geçirildiğini, Yeni Ercan Havalimanı’nın da tamamlandığını ifade etti.

Üstel, mevcut hükümetin bugüne kadar Cumhuriyet Meclisi’nden en fazla yasa geçiren hükümet olduğunu savunarak, yapılan çalışmaların temelinde ülkedeki istikrarın korunması hedefinin bulunduğunu söyledi.

Genel seçim ile yerel seçimin aynı tarihte yapılması konusunun hükümet ve koalisyon ortaklarıyla birlikte değerlendirildiğini belirten Üstel, kararın bu değerlendirmeler sonucunda alındığını kaydetti.

“Seçmen bir defada sandığa gidecek”

Yerel seçimlerin Aralık ayında yapılacak olması nedeniyle genel seçimin de aynı güne alınmasının uygun görüldüğünü ifade eden Üstel, iki seçimin birlikte yapılmasının ardından yeni hükümetin kurulacağını ve ülkeye istikrarlı şekilde hizmet edilmeye devam edileceğini söyledi.

Üstel, genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte yapılmasıyla seçmenin yalnızca bir kez sandığa gideceğini belirterek, vatandaşların aynı gün hem yerel yönetimler hem de genel seçim için oy kullanacağını ifade etti.

Bu yöntemin hem seçmen açısından kolaylık sağlayacağını hem de ülkenin uzun süreli bir seçim atmosferine girmesinin önüne geçeceğini savunan Üstel, seçimlerin ardından ülkenin gündemine ve hizmetlere odaklanılabileceğini belirtti.

“Dört ay memlekette taş taş üstüne konmayacak”

Genel ve yerel seçimlerin farklı tarihlerde yapılması durumunda seçim yasaklarının uzun bir döneme yayılacağını ifade eden Üstel, yerel seçimlerin ardından Ocak ayında genel seçime gidilmesi halinde ülkenin yaklaşık dört ay boyunca seçim sürecinde kalacağını söyledi.

Üstel, “Dört ay memlekette taş taş üstüne konmayacak” ifadelerini kullanarak, bu durumun hükümetin çalışmalarını ve ülkede yürütülen projeleri olumsuz etkileyebileceğini savundu.

İki seçimin aynı güne alınmasının ülkenin geleceği, vatandaşların rahatlığı ve istikrarlı bir hükümetin devamlılığı açısından tercih edildiğini belirten Üstel, böylece seçim sürecinin tek seferde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

UBP, DP ve YDP’den ortak karar

Başbakan Üstel, hükümet ortakları UBP, DP ve YDP’nin genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılması konusunda aynı grup kararına sahip olduğunu belirtti.

Söz konusu düzenlemenin Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan istişarelerin ardından hazırlandığını kaydeden Üstel, seçim sürecinin hukuki ve teknik boyutlarının da değerlendirildiğini ifade etti.

Seçim tarihinin zaman kaybedilmeden netleştirilmesini istediklerini belirten Üstel, böylece siyasi partilerin de çalışmalarını ve hazırlıklarını belirlenen takvime göre planlayabileceğini söyledi.

Başbakan Üstel, genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik kararın ülkeye hayırlı olmasını diledi.