UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cypfruvex Soğuk Hava Deposu Açılış Töreni’nde konuştu.

Güzelyurt için tarihi bir gün yaşandığını belirten Üstel, yeni tesisle üreticinin alın terinin korunacağını, narenciyenin değerinin artırılacağını ve bölgenin ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılacağını söyledi.

Üstel, hükümetin üretime yönelik yaklaşımını, “Üreten insan desteklenecek. Toprakta kalan emek korunacak. Ürün dalında bırakılmayacak. Üreticimiz piyasanın ve mevsimsel şartların insafına terk edilmeyecek” sözleriyle anlattı.

“Üretim varsa kalkınma vardır. Üretici güçlüyse ekonomi güçlüdür. Güzelyurt güçlüyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlüdür” diyen Üstel, tesisin Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) koordinasyonuyla hayata geçirildiğini kaydetti.

15 bin tonluk depolama kapasitesi

Tesisin 7 bin 661 metrekarelik alan üzerine kurulduğunu açıklayan Üstel, 5 bin ton kapasiteli 6 donmuş hava deposu ile 10 bin ton kapasiteli 12 soğuk hava deposunun bulunduğunu belirtti. Tesiste ayrıca iki şok odası ile enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik güneş enerjisi sisteminin yer aldığını ifade etti.

Toplam 15 bin ton kapasiteye sahip yatırımın tarımsal üretim ve depolama altyapısını güçlendireceğini kaydeden Üstel, tesis sayesinde ürünlerin hasat edildiği anda satılmak zorunda kalınmayacağını söyledi.

Üstel, ürün kayıplarının azaltılacağını, ürünlerin kalitesinin daha uzun süre korunacağını ve pazarlama zamanının üreticinin lehine çevrileceğini belirterek, Cypfruvex’in işleme, depolama ve ihracat kapasitesinin de artacağını ifade etti.

“Narenciye Güzelyurt’un kimliğidir”

Narenciyenin Güzelyurt için yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını vurgulayan Üstel, “Narenciye bu bölgenin emeğidir, ekmeğidir, kültürüdür, kimliğidir. Binlerce ailemizin geçim kapısıdır. Bu nedenle narenciyeye sahip çıkmak, Güzelyurt’a sahip çıkmaktır” dedi.

2024 yılında yaşanan sıkıntılara da değinen Üstel, ürünlerin dalında kalmaması için 231 milyon TL destek sağlandığını söyledi.

Narenciye üreticilerine birkaç gün önce 607 milyon 148 bin 950 TL ödeme yapıldığını belirten Üstel, geriye kalan kısmın ise ekim ayında ödeneceğini açıkladı.

“Tarımsal destek bütçesini yüzde 321 artırdık”

Hükümetin tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarına ilişkin rakamlar da paylaşan Üstel, son 5 yılda tarımsal destek bütçesinin yüzde 321 artırıldığını söyledi.

Cypfruvex’in üretim kapasitesinin yüzde 85 büyütüldüğünü belirten Üstel, hayvan hastalıklarıyla mücadelede aşılama oranının yaklaşık yüzde 99’a, süt üretiminde soğuk zincir oranının ise yüzde 99’un üzerine çıkarıldığını kaydetti.

Üreticilere girdi, ekipman, doğrudan gelir ve yatırım destekleri sağlandığını ifade eden Üstel, “Sadece üretmek yetmez. İşlemek gerekir. Paketlemek gerekir. Doğru zamanda pazara ulaştırmak gerekir” dedi.

“Siz üretmeye devam edin, biz yanınızda olacağız”

Güzelyurt’taki çiftçi, narenciye üreticisi ve hayvancılara seslenen Üstel, desteklerin artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

Üstel, “Siz üretmeye devam edin. Biz yanınızda durmaya devam edeceğiz. Girdi maliyetlerinin oluşturduğu yükü hafifleteceğiz. Sulama altyapısını güçlendireceğiz. Üreticimizin ürününü değerinde satabileceği yeni pazarlar açacağız” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt’un tarımsal üretim, işleme sanayisi ve ihracat açısından daha güçlü bir merkez haline getirileceğini kaydeden Üstel, bölgeye yönelik diğer yatırımlara da değindi.

Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt Ovası ile buluşturulduğunu belirten Üstel, yeni Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlandığını ve kısa süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi. Lefke-Güzelyurt yolunun tamamlandığını ve sosyal konut projelerinin yeniden başlatıldığını da ifade eden Üstel, Güzelyurt’taki sosyal konutların tamamlanma aşamasına geldiğini, yeni etapların da hayata geçirileceğini kaydetti.

“Bu eser kardeşliğin üretime dönüşmüş halidir”

Üstel, yatırımın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisine ve TOBB’a teşekkür etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile projede görev alan mühendis, teknik ekip, yüklenici firma, Cypfruvex yönetimi ve çalışanlarına da teşekkür eden Üstel, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu eser kardeşliğin üretime dönüşmüş halidir. Bu eser üreticimize duyduğumuz güvenin göstergesidir. Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nin üreticilerimize, Güzelyurt’umuza ve vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diliyorum.”