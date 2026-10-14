Üstel, siyasi istikrar sayesinde yıllardır bekleyen reformları ve yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, önümüzdeki beş yıllık dönemde yeni mega projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“İSTİKRAR SAYESİNDE REFORMLARI BİRER BİRER GERÇEKLEŞTİRDİK”

Göreve geldiklerinde ülkeye istikrar kazandırma sözü verdiklerini hatırlatan Üstel, uzun süredir görev yapan hükümetlerden biri olduklarını belirtti.

Üstel, özellikle kırsal belediyelerin geçmişte ciddi mali sıkıntılar yaşadığını, altyapı yatırımlarını gerçekleştirmekte ve halka hizmet götürmekte zorlandığını ifade etti.

Belediyeler Reformu ve hükümet-yerel yönetim iş birliği sayesinde bu sorunların aşılması yönünde önemli adımlar attıklarını kaydeden Üstel, Büyükkonuk bölgesindeki yatırımlara da dikkat çekti.

“HEDEFİMİZ KOALİSYON ORTAKLARINA İHTİYAÇ DUYMADAN HÜKÜMET KURMAK”

Seçimlere ilişkin hedeflerini de açıklayan Üstel, UBP’nin sandıktan birinci parti çıkacağına inandığını söyledi.

Üstel, “Yine hükümeti kuracağız. Bizim istediğimiz, milletvekili sayımızı artırarak koalisyon ortaklarımıza ihtiyaç duymadan halkımıza daha süratli hizmet edebilmektir” dedi.

Genel seçimlerle yerel seçimlerin birlikte yapılmasının önemine işaret eden Üstel, böylece ülkenin uzun seçim yasaklarıyla karşı karşıya kalmayacağını ve beş yıllık kesintisiz bir icraat döneminin başlayacağını savundu.

“2027’DE ANNELERE VE ÇOCUKLARA YENİ DESTEKLER”

Üstel, 2027 yılında hayata geçirmeyi planladıkları aile desteklerini de açıkladı.

Buna göre, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan çalışan annelere asgari ücretin yarısı kadar kreş desteği sağlanacak.

Çalışma hayatında bulunmayan ve sosyal sigorta kaydı olmayan annelere ise asgari ücretin üçte biri oranında ekonomik katkı verilecek.

Ayrıca 0-12 yaş grubundaki çocukların temel ihtiyaçlarına yönelik ürünlerde vergilerin sıfırlanması hedefleniyor.

Üstel, söz konusu desteklerin 2027 bütçesine konulduğunu belirterek, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve çocukların daha sağlıklı koşullarda büyümesini amaçladıklarını söyledi.

Çalışan annelerin yaşadığı kreş ihtiyacına da dikkat çeken Üstel, Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile birlikte bölgede bir kreş kazandırılması için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Yeni bütçeye dahil edilen proje ile çalışan ailelerin önemli bir ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

“EV-YAP KREDİSİ SEÇİMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

Gençlerin ülkede kalması ve ev sahibi olmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Üstel, kırsal kesim arsaları, sosyal konut ve İlk Evim Kredisi uygulamalarının ardından Ev-Yap Kredisi’ni de başlatacaklarını açıkladı.

Yeni kredinin Türk lirası üzerinden, düşük faizli ve uzun vadeli olacağını, faiz farkının hükümet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Üstel, 28 yıl aradan sonra sosyal konut projelerini Güzelyurt’tan başlattıklarını ve diğer ilçelere yayacaklarını söyledi.

“YOLU BOĞAZ’A KADAR TAMAMLAYACAĞIZ, HASTANEYİ YIL SONUNDA AÇACAĞIZ”

Bölgedeki yol projesinde geçmişten kalan istimlak sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü belirten Üstel, yalnızca iki dosyanın kaldığını ve bunların da sonuçlandırılarak yolun Boğaz’a kadar tamamlanacağını ifade etti.

Hastanenin yıl sonunda açılmasının hedeflendiğini söyleyen Üstel, 2011 yılında dağıtılan kırsal kesim arsalarının altyapı ve asfaltlama çalışmalarının da seçim yasaklarının ardından devam edeceğini kaydetti.

Bölgedeki mahallelerin idari düzenlemesine ilişkin taleplerin Yüksek Seçim Kurulu ile görüşüleceğini de açıkladı.

“BIRAKIN ONLAR KONUŞSUN, BİZ HİZMET EDELİM”

Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Üstel, hükümetin önceliğinin icraat ve hizmet olduğunu vurguladı.

YEDİKONUK’A ÇAĞDAŞ FUTBOL SAHASI GELİYOR

Yedikonuk’taki gençlerin futbol sahası talebine de değinen Üstel, projenin son aşamaya geldiğini açıkladı.

Sahadaki direklerin düzenlendiğini, trafonun yerleştirildiğini ve sahanın tamamlanmasına yönelik keşif çalışmalarının yapılarak gerekli izinlerin alındığını belirten Üstel, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılmasının hedeflendiğini söyledi.

“Bırakın onlar konuşsun, biz ülkemize hizmet edelim. Bizim esas gayemiz halkımızdır. Derdimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve daha iyi bir noktaya getirmektir” diyen Üstel, gençlere ve ailelere yönelik yeni projeleri açıklamaya devam edeceklerini belirtti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokoller çerçevesinde yeni mega projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, UBP’nin hedefinin siyasi istikrarı sürdürmek, yatırımları tamamlamak ve halka daha hızlı hizmet götürmek olduğunu söyledi.