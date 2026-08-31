Üstel, faciada şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, gemi kaptanı ve aralarında şirket yetkilisinin de bulunduğu toplam 9 çalışanın gözaltına alındığını, geminin sefere çıkışına izin veren liman yetkililerinin ise görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

KKTC’nin tarihinin en acı deniz felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Üstel, yaşanan olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Facianın ardından en büyük önceliğin kayıp kişilere ulaşmak olduğunu vurgulayan Üstel, devletin tüm imkânlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle birlikte ilk andan itibaren seferber edildiğini kaydetti.

Başbakan olarak kriz ekibiyle birlikte Girne Limanı’nda bulunduğunu belirten Üstel, yürütülen çalışmaları yerinden takip ve koordine etmeye devam ettiklerini söyledi.

Denizde 15 gemi, havada 8 helikopter

Arama-kurtarma çalışmalarının oluşturulan planlama doğrultusunda havadan, denizden ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü açıklayan Üstel, denizde 15 geminin çalışmalara katıldığını bildirdi.

Deniz akıntıları ve muhtemel sürüklenme alanlarının dikkate alınarak görev bölgelerinin belirlendiğini kaydeden Üstel, arama sahasının da buna göre planlandığını ifade etti.

Havadan ise 8 helikopterin dönüşümlü olarak görev yaptığını belirten Üstel, helikopterlerin 4’erli gruplar halinde çalışmalarını sürdürdüğünü, İHA’ların da bölgeyi taramaya devam ettiğini söyledi.

Üstel, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

Kıyı şeridi de taranıyor

Denizden ve havadan yürütülen çalışmaların yanı sıra Polis Genel Müdürlüğü tarafından karadan da kapsamlı arama gerçekleştirildiğini açıklayan Üstel, Girne’nin doğu ve batısındaki kıyı şeridinin ekipler tarafından tarandığını belirtti.

Türkiye’den gelen SAT komandolarının da çalışmalara dahil olduğunu kaydeden Üstel, yarın bölgeye ulaşacak ek arama-kurtarma gemisiyle birlikte hareket edecek SAT komandolarının deniz altındaki çalışmalara katkı sağlayacağını ifade etti.

Üstel, faciada şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

“Hızlı müdahale çok daha ağır bir tablonun önüne geçti”

Kazanın Girne açıklarında meydana gelmesinin ekiplerin olay yerine çok kısa sürede ulaşmasına imkân sağladığını belirten Üstel, Sahil Güvenlik, güvenlik güçleri, Sivil Savunma ve diğer arama-kurtarma unsurlarının ilk andan itibaren gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde çok sayıda kişinin sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

Kazanın kıyıdan daha uzak bir noktada meydana gelmesi halinde olay yerine ulaşma ve müdahale süresinin uzayabileceğini kaydeden Üstel, özellikle ilk kritik dakikalarda çok daha büyük güçlüklerle karşılaşılabileceğine dikkat çekti.

Üstel, “Bu nedenle ilk andaki hızlı müdahalenin çok daha ağır bir tablonun ortaya çıkmasının önüne geçtiğini değerlendiriyoruz” dedi.

9 çalışan gözaltına alındı

Bir taraftan kayıplara ulaşmak için çalışmalar sürdürülürken diğer taraftan facianın nasıl ve neden meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla adli ve idari süreçlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Üstel, soruşturmaya ilişkin de bilgi verdi.

Üstel, gemi kaptanı ve aralarında şirket yetkilisinin de bulunduğu toplam 9 çalışanın gözaltına alındığını ve bugün mahkemeye çıkarıldığını belirterek, adli sürecin devam ettiğini kaydetti.

Liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı

Başbakan Üstel, geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkililerinin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Söz konusu yetkililer hakkında soruşturma başlatıldığını ve yerlerine yeni sorumluların görevlendirildiğini belirten Üstel, hiçbir ihmal veya kusurun üzerinin örtülmeyeceğinin altını çizdi.

“Bu facia cezasız kalmayacak”

Üstel, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bu faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacaktır. Soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilenler, kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek, bu facia cezasız kalmayacaktır.”

Devlet olarak hem kayıpları bulmak hem de gerçeği bütün yönleriyle ortaya çıkarmak konusunda kararlı olduklarını ifade eden Üstel, devletin bütün kurumlarının sahada olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile tam koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Üstel, kayıp kişilere en kısa sürede ulaşılmasını temenni etti.

Üstel, arama-kurtarma çalışmalarının gece gündüz demeden sonuna kadar devam edeceğini, adli ve idari süreçlerin de aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ve gerçeklerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılacağını vurguladı.