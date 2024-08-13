Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, şunları kaydetti:

UBP kurultay süreci demokratik bir şekilde ilerliyor. Genel başkan adaylarımız kendi performanslarını sergileyerek üyelerimiz ile temas ederken örgütlerimiz de kongrelerini süratle ve demokratik şekilde tamamlamaktadırlar. Bu hafta gerçekleşecek olan ilçe kongreleri ile önemli bir aşama da geride kalacak ve büyük kurultaya yaklaşmış olacağız.

Bu süreçte hiçbir kamusal hizmetin aksamamasına büyük özen gösteriyorum. Kamusal hizmetlerin devamlılığı bakımından üzerimize düşen görevleri kurultay sürecinde de yerine getirecek bilgi ve beceriye sahibiz. Zaten kamusal hizmetler esas olarak alt ve üst bürokratlar tarafından yerine getirilmektedir.

Açıkça belirtmek istiyorum ki hiçbir kamusal hizmet kurultay sürecimiz başladı diye aksamamıştır. Aksaklık veya eksiklerimiz, uzun yıllarda dayanan yetersizliklerimizden kaynaklanıyor ve bu eksiklikleri başlattığımız ve sürdürmeye kararlı olduğumuz REFORMLAR ile açmaya çalışıyoruz. Bu reform sürecini sürdürmeye de kararlıyız. Kurultayımız etkileyecekse bu reform sürecini etkileyecektir. Kurultay sonrasında bu reform sürecini hızlandırmaya da kararlıyız.