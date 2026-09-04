Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin derin sularda yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda iki naaşa daha ulaşıldığını belirtti.

Her iki naaşın da kadın olduğunun tespit edildiğini kaydeden Üstel, Polis Teşkilatı tarafından kimlik belirleme çalışmalarına başlandığını ifade etti.

16 KİŞİ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Ulaşılan iki naaşla birlikte deniz kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini açıklayan Üstel, kayıp 16 kişiye ulaşılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla arama faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini vurguladı.

ARAMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Başbakan Üstel, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.

TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin komutanları ve personeline de teşekkürlerini ileten Üstel, arama çalışmalarında gece gündüz görev yapan askeri ve sivil ekiplerin büyük bir özveri gösterdiğini belirtti.

Arama çalışmalarının aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceğini ifade eden Üstel, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun.”