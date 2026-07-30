Başbakan Ünal Üstel, yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik değerlendirmesinde, düzenlemenin hem kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını hem de ülkenin uzun süre seçim atmosferinde kalmasının önüne geçeceğini söyledi.

Üstel, yerel ve genel seçimlerin aynı gün gerçekleştirilmesiyle vatandaşların iki kez sandığa gitmek zorunda kalmayacağını, kamu kaynaklarında tasarruf sağlanacağını ve ülkenin aylar süren seçim gündeminden kurtulacağını ifade etti.

Hükümetin önceliğinin seçim değil, istikrarı korumak ve halka kesintisiz hizmet sunmak olduğunu vurgulayan Üstel, "Bizim önceliğimiz seçim değil; istikrar, icraat ve halkımıza kesintisiz hizmettir." dedi.