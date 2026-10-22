Üstel’in açıklaması şöyle:

“Gençlerimizin ilk araçlarını alabilmelerine destek olmak, ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmek için yeni dönemde İlk Arabam desteğini hayata geçireceğiz.

18–25 yaş arasındaki gençlerimizin 1.600 cc ve altındaki ilk araç alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere KDV’yi sıfırlayacağız. Plakalı ikinci el araç alacak gençlerimize ise 3 yıl vadeli kredi faiz desteği sağlayacağız.

Ülkemizde araç sahibi olmanın önemli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Günün her saatinde toplu ulaşıma erişimde yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Yeni dönemde toplu taşımayı geliştirmek için de önemli adımlar atacağız.

İlk aracını almak için birikim yapmaya çalışan gençlerimizin çabasını da çocuklarına araç alabilmek için fedakarlık yapan anne ve babaların yükünü de biliyoruz.

İlk Arabam desteğiyle araç alım maliyetlerini azaltacağız. Hem kendi imkanlarıyla araç sahibi olmak isteyen gençlerimizi destekleyecek hem de evlatlarına araç almak isteyen ailelerimizin yükünü hafifleteceğiz. İkinci el araç tercih eden gençlerimizin de kredi faiz yükünü paylaşacağız.

Amacımız, gençlerimizin eğitimden çalışma hayatına geçerken, kendi düzenlerini kurarken devletin varlığını ve desteğini yanlarında hissetmelerini sağlamaktır. Ailelerimizin bütçesine katkıda bulunmak, gençlerimizin hayata daha güçlü adım atmasına yardımcı olmaktır.

Gençlerimizin bu topraklarda çalışmasını, üretmesini ve geleceğini güvenle kurmasını istiyoruz. Bunun için hayatlarının her aşamasına dokunan destekleri birer birer hayata geçireceğiz.

Önümüzdeki yıl gençlerin yılı olacak demiştik. Söz vermiştik. Şimdi bu sözümüzü de tutuyoruz.

UBP çalışıyor, hayaller gerçek oluyor.”