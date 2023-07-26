Başbakan Ünal Üstel, yeni Ercan Havalimanı’nın 20 Temmuz’da hizmete açılmasına dikkat çekerek, “Bütün partiler iktidara geldi ama biz kararlı ve azimli duruşumuz ile yeni Ercan’ı 20 Temmuz’da kullanıma açtık. Ülkemizin dünyaya açılan güvenilir bir kapısı oldu. Büyük gövdeli uçaklar ülkemize gelmeye başladı. İlk olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı indi. Ne kadar rahat olduğunu onun ağzından dinledik…” ifadelerini kullandı.

Yeni Ercan Havalimanı’nın çağdaş bir havalimanı olduğunun altını çizen Başbakan Üstel, ülke turizminin büyük bir ivme kazanacağını söyledi.

Başbakan Üstel, yeni Ercan Havalimanı’nda güvenlik sorununun ortadan kalktığının altını da çizdi.

“Halkımız bizi bağışlasın”

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerine işaret eden Başbakan Üstel, hem Teknecik Elektrik Santrali’nde hem AKSA’da hem de Güney Kıbrıs’tan alınan enerjide zaman zaman arızalar yaşandığını ifade ederek, “Halkımız zaman zaman elektriksiz kaldı… Bizi bağışlasınlar. Elimizde olmayan nedenler ötürüdür” dedi.

“KIB-TEK’in tüm borçlarını ödedik”

Üstel, “Hiç kimse kusura bakmasın… Teknecik’e 2015 yılından beri yatırım yapılmadı. Biz hükümete geldiğimizde bu sorunları kucağımızda bulduk. Elimizden gelen gayreti gösterdik, KIB-TEK’in tüm borçlarını ödedik. Şu anda 805 milyon borçlandık, düşük faizli olarak. Onun taksitlerini ödüyoruz” açıklamasını yaptı.

Üstel, “Bir parça alamayacak durumda olan KIB-TEK’i borçsuz bir hale getirdik” dedi. Bugün veya yarın iki tane 35 megavat büyüklüğünde jeneratörün alınması için ihaleye çıkılacağını belirten Başbakan Üstel, “Arz güvenliğini daha da sağlam hale getireceğiz” ifadesini kullandı.

Üstel, ülkede geçmişten gelen bir enerji açığı olduğunun altını çizerek, “Biz bunu kapatmak için Ankara’da tarihi bir imza attık. En geç 5 yıl içerisinde kablo ile elektrik ülkemize gelmiş olacak. 5 yıllık bu süre içerisinde doğacak olan enerji açığını kapatmak için AKSA ile bir sözleşme imzaladık” diye konuştu.

Hem KIB-TEK’in hem de AKSA’nın 2’şer adet yeni jeneratörü bünyelerine kazandıracaklarını belirten Üstel, Türkiye’den de yeni jeneratörler talep edildiğini kaydetti.

“4 sene içerisinde tamamlanacağına inanıyorum”

Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz Ankara’da Sayın Cevdet Yılmaz ile tarihi bir imza attık. Attığımız imza bir milattır… Bu projenin bir sene içerisinde fizibilite raporları tamamlanacak ardından ise kablo ile enerjinin protokolü hazırlanıp, imzalanacak. En geç 5 sene içerisinde ülkemize kablo ile elektrik gelecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 5 senenin çok olduğunu daha kısa süre içerisinde bitirilmesi için talimat verdi. Ben, 4 sene içerisinde tamamlanacağına inanıyorum.”

Üstel, kablo ile elektriğin ülkeye gelmesiyle birlikte geniş enerjisinin de önünün açılmış olacağını vurguladı.

“Biz 2029 yılına hazırlanıyoruz” Başbakan Üstel, “5 sene sonra AKSA ile yapılan protokol ortadan kalkıyor. Teknecik’e yatırım yapmalıyız. Türkiye’den gaz ile çalışan bir santralin getirilerek Teknecik’e kurulması için bir girişim başlatmıştık. Bunu da hızlandırılıyoruz. Teknecik’teki yerini hazırlıyoruz… Biz 2029 yılına da hazırlanıyoruz…” dedi.