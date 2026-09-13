Üstel, son dönemde meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarının ve son olarak dün işlenen cinayetin toplumda derin üzüntü ve büyük öfke yarattığını belirtti.

Rukiye Tunçer’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Üstel, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“Her kadının güven içinde yaşaması ve yaşam hakkının korunması, devletin en temel sorumluluklarından biridir” diyen Üstel, kadına yönelik şiddet karşısında sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını ifade etti.

Koruma ve önleme mekanizmaları yeniden gözden geçiriliyor

Son bir ay içerisinde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının ardından mevcut koruma ve önleme mekanizmalarının yeniden gözden geçirildiğini açıklayan Üstel, eksikliklerin belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesi için sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

Devletin polisi, yargısı, sosyal hizmetleri ve ilgili tüm kurumlarıyla topyekûn mücadele ortaya koyduğunu belirten Üstel, Rukiye Tunçer’in hayatını kaybettiği olayla ilgili polis soruşturmasını ve devam eden yargı sürecini de ilk andan itibaren yakından takip ettiğini ifade etti.

“Esas sorumluluğumuz şiddeti ortaya çıkmadan önlemek”

Risk altındaki kadınların korunmasına yönelik mekanizmaların sürekli geliştirilmesinin öncelikli sorumlulukları olduğunu vurgulayan Üstel, şöyle devam etti:

“Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca olay gerçekleştikten sonra işleyecek bir adalet meselesi değildir. Esas sorumluluğumuz şiddeti ortaya çıkmadan önlemek, risk altındaki kadınları korumak ve devletin bütün kurumlarını etkin biçimde harekete geçirmektir.”

Üstel, hiçbir eksiğin görmezden gelinmeyeceğini ve hiçbir suçun cezasız kalmayacağını belirterek, “Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans. Hiçbir gerekçe, hiçbir hafifletici sebep kabul edilemez. Etkin koruma ve kararlı mücadele artarak sürecektir” ifadelerini kullandı.