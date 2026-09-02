Üstel, bulunan kişinin yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek olduğunun değerlendirildiğini, naaşın kimlik tespiti için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü bildirdi.

Başbakan Ünal Üstel, arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla tam destek verdiğini belirterek, bugün ikinci arama-kurtarma gemisinin de bölgeye ulaştığını anımsattı.

Yeni geminin daha modern imkanlara sahip olduğunu ve daha derin sularda çalışma yapabildiğini kaydeden Üstel, kazanın meydana geldiği bölgede derinliğin yaklaşık 550 metre olmasının çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti.

Üstel, arama-kurtarma gemisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirterek, kayıp olarak aranan 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Üstel, “Kayıp olan 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızdan birinin naaşına ulaşıldı. Naaşı buraya getirdik ve kimlik tespiti için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderildi.” dedi.

Yapılan ilk incelemelerde bulunan kişinin erkek ve yaklaşık 50 yaşlarında olduğunun değerlendirildiğini ifade eden Üstel, kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından bekleyen ailelere bilgi verileceğini söyledi.

“ÇALIŞMALAR 7/24 DEVAM EDECEK”

Arama-kurtarma faaliyetlerinin gece gündüz sürdürüleceğini vurgulayan Üstel, yeni bir bulguya veya naaşa ulaşılması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.

Geminin bulunduğu yaklaşık 550 metre derinlikte görüş şartlarının oldukça zor olduğuna işaret eden Üstel, çalışmaların robotik sistemlerin ışıklarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Geminin içinde veya çevresinde başka naaşların görülüp görülmediğine ilişkin soruya da yanıt veren Üstel, şu ana kadar başka bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Üstel, ekiplerin helikopterler, gemiler ve diğer imkanlarla arama çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirterek, “Şimdiden hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.” ifadelerini kullandı.