Başbakan Ünal Üstel, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve dernek yöneticilerini Başbakanlık’ta kabul etti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerin hatırasına ve yıllardır yakınlarının akıbetini bekleyen kayıp ailelerinin beklentilerine sahip çıkmanın devletin tarihi sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden 1974 Barış Harekâtı’na kadar büyük bir mücadele verdiğini ve bu süreçte ağır bedeller ödendiğini ifade eden Üstel, bugün sahip olunan devletin bu mücadele ve fedakârlıklar üzerinde yükseldiğini söyledi.

Hâlen akıbeti belirlenemeyen kayıpların bulunduğuna dikkat çeken Üstel, hükümet olarak kayıpların bulunması ve ailelerine ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara gereken desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

-“Kayıpların akıbetini ortaya çıkarmak tarihi sorumluluğumuzdur”

Kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılmasının yalnızca geçmişin aydınlatılması açısından değil, yıllardır belirsizlik içerisinde yaşayan ailelerin acısının sonlandırılması bakımından da büyük önem taşıdığını belirten Üstel, “Bizlerin de desteğiyle bu mücadeleyi sürdürecek ve nerede olursa olsun kayıp insanlarımızın izini sürerek hepsini birer birer ortaya çıkaracağız.” dedi.

Üstel, gerek Kuzey Kıbrıs’ta gerekse Güney Kıbrıs’ta yürütülecek çalışmalara hükümet olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

-“Mandirga’da şehitlerin kimliklerinin tespiti için çalışma”

Üstel, 1974 yılında Baf bölgesine bağlı Mandirga köyünde ortaya çıkarılan toplu mezarda bulunan şehitlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların önemine işaret etti.

Çocukluğunu geçirdiği ve 1974 Barış Harekâtı sırasında mücadele ettiği Mandirga’nın kendisi açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Üstel, o dönemde birçok Kıbrıs Türkünün hayatını kaybettiğini ve kendisinin de bölgede yaralandığını ifade etti.

Üstel, “Şehit arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi ve büyüklerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

-“Şehitlerin kimliklerinin tespiti önem taşıyor”

Mandirga’da yürütülen çalışmalarla yıllar sonra şehitlerin kimliklerinin tespit edilmesinin ve naaşlarının ailelerine ulaştırılmasının büyük anlam taşıdığını belirten Üstel, çalışmaların Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin gerçeklerinin gelecek nesillere aktarılması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Üstel, şehitlerin hatırasını yaşatmaya, kayıpların izini sürmeye ve ailelerin beklentilerinin karşılanması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.