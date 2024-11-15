Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Concorde Hotel’de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, bazı bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer katıldı.

ÜSTEL: “DEVLETİMİZ VE CUMHURİYETİMİZ HER GÜN DAHA DA GELİŞİYOR, GÜÇLENİYOR VE KÖKLENİYOR”

Başbakan Ünal Üstel, sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetini aralarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek başladı.

“Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin, egemenliğimizin, özürlüğümüzün ve varlığımızın simgesi olan Cumhuriyetimiz, bugün 41 yaşında. Bu kutlu günü sizlerle birlikte idrak etmekten Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Varlığınız bizlere her zaman güç vermiştir, güven vermiştir.” diyen Üstel, özgürlük meşalesini yakarak milli mücadeleyi başlatan Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ve Cumhuriyetin Kurucusu Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle ve şükranla andı.

Üstel, “Bu süreçte, canlarını ortaya koyarak, bizi kurtuluşa ulaştıran, kendi bayrağımız altında, güven içinde, özgür biçimde, başı dik ve onurlu şekilde yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu topraklara bize can olmak için gelen ve bizim için canını veren Mehmetçiklerimizin ve mücahitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Üstel, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gasp edildiği, tüm hakların ortadan kaldırıldığı günden bugüne, Kıbrıs Türklerine yaşam hakkı tanımayan, varoluş mücadelesi vermiş halkın kendi kendini yönetme iradesini yok sayanların uyguladığı tüm ambargolara rağmen, kurdukları devletin ve cumhuriyetin her gün daha da geliştiğini, güçlendiğini ve köklendiğini ifade etti.

“Halkımızın 50 yılı aşkın süredir ortaya koyduğu samimi çözüm iradesine olumlu yanıt vermeyen, adanın gerçeklerini yok sayan, eşitliğimizi kabul etmeyen, 50 yıl öncenin parametreleri ile bugünün sorununa sözde çözüm arayanlar, hala maksimalist taleplerini masada tutmaya ve bizi de o masalara esir etme gayretlerine devam etmektedirler.” şeklinde konuşan Üstel, ancak o süreçlerin artık bittiğini belirtti.

Üstel, Kıbrıs Türklerinin 2020’den bugüne Türkiye ile ortak geliştirdiği yeni çözüm vizyonunuyla bu ezberi bozduğunu kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de yayınladığı ortak bir deklarasyonla, iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiğini ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler genel kurullarında yaptığı son üç konuşmada tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yapmıştır. Kendilerine buradan açıkça halkım adına sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin girişimleri sayesinde, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmuştur. Beklentimiz tam üyeliktir. İnanıyorum ki çok yakın bir gelecekte bu da gerçekleşecektir. Yine bu dönemde, Türk Dünyası ile yıllardır kurulamayan siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.”

Kıbrıs Türk halkının artık ezberleri bozduğunu ve tabuları yıktığını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının diğer tüm devletler gibi uluslararası camiada hak ettiği yeri almak ve dünya ile kucaklaşmak için başlattığı yürüyüşüne başladığını ve buna devam ettiğini belirtti.

“YILLARDIR, GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLMEYE BAŞLANMIŞTIR”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, dünya ile kucaklaşma yolculuğumuz devam ederken, diğer yandan ülkemizin alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, ekonomik ve yapısal sorunlarımızın çözülmesi için de bir seferberlik başlatmış durumdayız.” diyen Üstel, yıllardır gerçekleştirilemeyen reformların hayata geçirilmeye başlandığını kaydetti.

Üstel, yıllardır yarım kalan ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim ve tarıma yönelik projeleri tek tek tamamladıklarını dile getirdi.

Su temini konusunda yaşanan gelişmeler, asrın en önemli ikinci projesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'den kablo ile elektrik temini projelerini sürdürdüklerini belirten Üstel, “İmzaladığımız iktisadi ve mali işbirliği antlaşmaları ile reel sektörün güçlendirilmesi konularında da gerekli adımları atıyoruz. E-Devlet'in altyapısının güçlendirilmesi, yaygınlaşması ve ülke genelinde aktifleşmesi için gerekli hazırlıkları sürdürüyoruz. Tüm bunlar Türkiye ile uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar ve hükümetimizin doğru, kararlı ve cesur adımları sayesinde gerçekleşmektedir.” şeklinde konuştu.

Halkın var olan tüm sorunlarını bildiklerini ve ihtiyaçlarının farkında olduklarını belirtyen Üstel, halkın alım gücünü yukarılara çıkarmak ve refah seviyesini artırmak için de canla başla çalıştıklarını söyledi.

"HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ VE MUTLAKA BAŞARACAĞIZ”

Halkın öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ortaya koydukları çalışmalara devam ettiklerini belirten Üstel, “Kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim için başarısızlık diye bir seçenek yoktur. Hep birlikte çalışacağız ve mutlaka başaracağız. 2025 yılı içerisinde, Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını ve projelerini gerçekleştirerek, devletimizi ve halkımızı hak ettiği en yüksek yaşam seviyelerine en kısa sürede mutlaka ulaştıracağız.” diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin ülkedeki ekonomiyi çökertmek için her türlü baskıyı ve engellemeyi yaptığını söyleyen Üstel, “Güney Kıbrıs özellikle işadamlarımızı tutuklayıp yurt dışına seyahetlerini kısıtlamak için her türlü engellemeyi yapıyor. Ekonomimizi çökertmek için yaptıkları ikinci hamle ise, üçüncü dünya ülkelerinden gelen turistler Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geliyorlardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, güneyden turist getiren tüm operatörleri tehdit ediyor.” dedi.

Güney Kıbrıs’ın bir barut fıçısı haline döndüğünü belirten Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İngiltere'nin, Amerika’nın savaş gemileri, askerleri pervasız bir şekilde kol geziyor. İsrail-Filistin savaşı bir buçuk seneyi geçti ve bütün şiddetiyle devam ediyor. Dünya ne yapıyor? Oturuyor ve seyrediyor. Soykırıma uğrayan ve her ihtiyacını karşılamak için çırpınan bir tek ülke, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Ne Avrupa Birliği ne Güvenlik Konseyi ne de Birleşmiş Milletler kılını kıpırdatıyor. Güney Rum Kesimi de buna çanak tutuyor.

Üstel, “Hepinize bu özel günde sağlık ve mutluluklar diliyorum. İyi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.” diyerek halkın Cumhuriyet Bayramını kutladı.