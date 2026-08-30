Başbakan Üstel, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını da belirtti.

Girne’de oluşturulan Kriz Masası’nı yöneten Başbakan Üstel, yazılı açıklamada bulundu.

“Kaybettiğimiz insanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” Diyen Üstel, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin bütün imkânlarının seferber edildiğini vurguladı.

Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İlk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetlerine ait 1 karakol gemisi, 1 hücum botu ile Sivil Savunma ve Polis Teşkilatımıza bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katılmıştır. Arama kurtarma kapasitesi süreç içerisinde daha da güçlendirilmiştir. Halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır.

KTBK Komutanlığı, GKK Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gönderilen unsurlar, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Teşkilatımız ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.”

Başbakan Ünal Üstel, kısa bir süre içerisinde Deniz Kuvvetlerine bağlı, 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilecek ve gemi batığına ulaşabilecek kapasiteye sahip arama kurtarma gemisinin de KKTC’ye ulaşarak çalışmalara dahil olacağını bildirdi.

“Havadan, denizden ve denizin altından bütün imkanlarımızla arıyoruz.” diyen Üstel, kayıplara ulaşana kadar arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini arayarak yaşanan büyük felaket nedeniyle üzüntülerini dile getirdiğini söyleyen Üstel, Erdoğan’ın “Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyulan her alanda sınırsız destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini” söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da kazanın yaşandığı ilk andan itibaren kendileriyle sürekli istişare içerisinde olduğunu aktardı.

Üstel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de kendisini arayarak yaşanan büyük felaket nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve dayanışmalarını ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını kaydeden Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bir yandan arama kurtarma çalışmalarımız sürerken, diğer yandan bu felaketin nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için soruşturma derhal başlatılmıştır. Gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır. Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır.

Bu büyük felaketin bütün boyutlarıyla aydınlatılması, devletimizin hem görevi hem de kaybettiğimiz insanlarımıza ve ailelerine karşı sorumluluğudur. Bugün acımız büyüktür. Ancak devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başındadır. Şimdi bütün gücümüzle kayıplarımıza ulaşmaya, yaralarımızı sarmaya ve bu büyük felaketin bütün gerçeklerini ortaya çıkarmaya odaklanmış durumdayız.

Kaybettiğimiz insanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, aradığımız insanlarımıza bir an önce ulaşılması içindir.”