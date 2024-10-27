Başbakan Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi'nde ailelerle birer birer görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonrası açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, "gereken soruşturma yapılıyor gerek idari gerekse adli soruşturmalar sürüyor. Kimin ihmali varsa en tepeden en aşağıya kadar kimseye affım olmayacak. Ama önceliğimiz bebeklerimizin iyi olması ve iyileşerek ailelerine teslim edilmesidir. Bu konuda hemen ülkemizde kaç tane yeni doğan uzmanı doktorumuz varsa burada görevdedir kimse bebeklerimizin başından ayrılmayacak. Başta belirttiğim gibi sorumlulara asla affım olmaz gereken yapılacak" dedi.

"Başbakan olarak değil, baba olarak ailelerimizin yanındayım"

Yakın Doğu hastanesinin yeni doğan hekimi ve DAÜ'den ilgili doçentin de Acil Durum Hastanesi'nde olduğunu belirten Üstel "Herşeyden önce bir Başbakan olarak değil bir baba olarak da ailelerimizin yürekten yanlarındayım" diye konuştu.