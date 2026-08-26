Metehan, Ortaköy, Göçmenköy, Hamitköy, Küçükkaymaklı ve Surlariçi örgütlerini ziyaret eden Üstel, UBP’liler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Üstel, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, hükümet ile yerel yönetimin aynı vizyon ve anlayış içerisinde çalışmasının başkentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

‘‘LTB’DE TAŞ TAŞ ÜSTÜNE KONMADI’’

Geçmişte UBP yönetimindeki Lefkoşa Türk Belediyesi döneminde hayata geçirilen icraatları anımsatan Üstel, mevcut belediye yönetiminin performansını eleştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin UBP yönetiminden çıkmasının ardından kentte yeterli icraat yapılmadığını savunan Üstel, UBP’nin belediyecilik anlayışı ile mevcut yönetim arasında belirgin bir fark bulunduğunu kaydetti.

Üstel, UBP’den sonra el değiştiren Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bugüne kadar taş taş üstüne konmadığını ifade ederek, hükümetin göreve geldiği günden bu yana ülkenin ihtiyaçlarına yanıt veren bir icraat anlayışı ortaya koyduğunu belirtti.

UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktunç’a desteklerinin tam olduğunu belirten Üstel, Aktunç’un mimar kimliği ve ortaya koyacağı vizyonla Lefkoşa’yı hak ettiği noktaya taşıyacağına inandığını ifade etti.

‘‘ÜLKEYE BÜYÜK PROJELER KAZANDIRAN UBP’DİR’’

Ülkeye kazandırılan büyük projelerin arkasında UBP’nin güçlü siyasi iradesinin bulunduğunu belirten Üstel, geçmiş dönemlerde başlatılan birçok projenin kendi hükümetleri döneminde tamamlandığını söyledi.

Muhalefetin geçmiş dönemlerdeki icraat performansını da eleştiren Üstel, bugün dile getirilen birçok projenin geçmişte neden hayata geçirilmediğinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.