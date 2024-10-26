Etkinlikte, Gazimağusa ilçesi kadın kolları Meme Sağlığı Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlikte de düzenlendi.

Etkinliklerde, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milletvekilleri Sunat Atun, Ahmet Savaşan, Alişan Şan, Resmîye Canaltay Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ve İskele İlçe Başkanı Metin Güllü de hazır bulundu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, etkinliklerde yaptığı konuşmada, ilk olarak Ankara’da yaşanan terör saldırısını kınadı.



ÖNCELİĞİMİZ YENİ PROJELER...

Kurultay ve sonrasındaki Meclis Başkanlığı sürecine de değinen Üstel, "Bir kurultay geçirdik. Bu süreçte basında yazılıp çizilenlere cevap vermedik. Çünkü dedik ki bizim görevimiz halkımıza hizmet etmek. Önceliğimiz 2013'den sonra yarım kalan projeleri bitirmek. Halkımızı daha refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hükümete gelindiği ilk günden itibaren önce Cumhuriyet meclisini çalıştırmayı hedeflediklerini ifade eden Üstel, "Aynı şekilde yasaları hayata geçirip aksama yaşanmaması için bakanlar kurulunu da çalıştırma hedefinde olduk.Gerek Bakanlıklarımız gerekse Cumhuriyet Meclisi komitelerimiz halkımızın ihtiyacı olan ne yasa varsa onları bulup bir bir çıkarmış ve gerekli çalışmaları yapmıştır" şeklinde konuştu.

Üstel, "Kurultay döneminde bir birimizi kırmamaya dikkat ettik. Birliğimizi bozmaya çalışanlara karşı dik durduk ve birliğimizi bozmadık. Bu saatten sonra Kurultay sayfası kapanmıştır. Partimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmayacak şekilde çalışmamız gerekiyor. Ben de bu bilinçle hareket etmeye çalışıyorum" ifadelerini de kullandı.

Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçim sürecinde yaşananları anlatan Üstel, yapılan seçimin ardından Zorlu Töre' nin Meclis Başkanı olarak Ziya Öztürkler' i ilan etmesiyle hükümete düşen tek görevin bu sonucu resmi gazetede yayınlanmak olduğunu belirtti.



KAYBEDECEK BİR SANİYEMİZ BİLE YOK

"Ülkemizin zaman kaybedecek bir saniyesi bile yoktur" diyen Üstel, "Her tarafımızda savaş varken bizim yapmamız gereken dayanışmadır. Şimdi tek vücut olma zamanıdır. Geçmişe bakıldığı zaman UBP'nin başarısı orta yerdedir. UBP bugüne kadar ülkemize yapılmayan hizmetleri yapmıştır" dedi.

Üstel sözlerine şöyle devam etti:

"Önemli bir döneme giriyoruz. Yapmamız gereken işler, bitirmemiz gereken projeler var. Bize boşuna zaman kaybettirmeye çalışanlara inat, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ben bu partinin abisiyim, büyüğüyüm. Sorumlulukla hareket etmek zorundayım. Partimin bütünlüğünü devam ettirmek zorundayım. Bütünlüğümüzü bozmaya çalışanlara izin vermedik, vermeyeceğiz."



2025 yılı Şubat ayında geçirilecek olan elektronik etiket sistemi ile başlayacak olan market denetimlerinden de bahseden Üstel, " Herkes pahalılıktan bahsediyor.Bunun da gereğini yapıyoruz. Gerekli olan yasal çalışmalar yapıldı. Halkımızın yoğun şikayetleri doğrultusunda 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren tüm marketlerimiz artık çok daha sıkı şekilde denetlenecektir" şeklinde konuştu.