Üstel, yaptığı açıklamada, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarda konut sahibi yapmak, özellikle gençlerin kendi bölgelerinde yaşamlarını sürdürmelerini ve geleceklerini ülkede kurmalarını sağlamak amacıyla sosyal konut hamlesinde yeni bir aşamaya geçtiklerini kaydetti.

Altı bölgede başvurular başladı

Güzelyurt Merkez II. Etap, Lefke Merkez, İskele Merkez, Mehmetçik, Akdoğan ve Yeniboğaziçi sosyal konut projeleri için başvuruların başladığını bildiren Üstel, projelerin kapsamına ilişkin de bilgi verdi.

Güzelyurt II. Etap Sosyal Konut Projesi'nin Güneşköy, İsmet Paşa, Lala Mustafa Paşa, Mevlevi, Piyale Paşa, Yayla, Yuvacık ve Zümrütköy mahallelerini kapsadığını belirten Üstel, Lefke'deki projenin ise Bademliköy, Bağlıköy, Cengizköy, Çamlıköy, Denizli, Doğancı, Gaziveren, Gemikonağı, Lefke, Süleymaniye, Taşpınar ve Yedidalga mahallelerini kapsayacağını ifade etti.

İskele Merkez, Mehmetçik, Akdoğan ve Gazimağusa'ya bağlı Yeniboğaziçi'nde de vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimini sağlayacak projeler için başvuru sürecinin başlatıldığını kaydeden Üstel, “Bu projelerle birlikte ülke genelinde 3 binin üzerinde sosyal konut hedefimize ulaşıyoruz” dedi.

Yeni dönemde sosyal konut hamlesini daha ileri taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Üstel, “Önümüzdeki beş yılda hayata geçireceğimiz projelerle 15 bin sosyal konut hedefi koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal konut projelerinin gençlerin kendi bölgelerinde kalması, ailelerin güvenli bir geleceğe kavuşması ve bölgelerin sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesi açısından önem taşıdığını belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Bizim siyasetimiz söz değil, eser ve hizmet siyasetidir. Söz verdik, yapıyoruz. Projeleri başlattık, büyütüyoruz. Vatandaşımızı ev sahibi yapmak, gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak ve sosyal devlet anlayışımızı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”