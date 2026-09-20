UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle:

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN PROJELER

Değerli kardeşlerim,

Bölgemiz zor günlerden geçiyor.

Akdeniz’de savaş söylemleri giderek artıyor. Rum yönetiminin stratejik hataları ve savaş lobileriyle kurduğu iş birlikleri, adamızı tehlikeli bir gerilimin içine çekiyor.

Dünya ekonomisi de alarm veriyor. Önümüzde ekonomik açıdan zorlu bir dönem olduğu açık.

Biz dünyada yaşanan sorunları hiçbir zaman halkımızın karşısına bahane olarak çıkarmadık.

Son beş yılda asgari ücreti beş katına çıkardık. Döviz bazında Avrupa ortalamasının üzerine taşıdık. Kişi başına düşen milli geliri tarihin en yüksek seviyelerine yükselttik.

Yarım kalan projeleri tamamladık, yeni projeleri hayata geçirdik. Ezber bozan reformlara imza attık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük eserler kazandırdık.

Şimdi 6 Aralık’ta yeniden halkımızın huzuruna çıkmaya hazırlanıyoruz.

Bu süreçte bir yandan hayata geçirdiğimiz projeleri, hizmetleri, reformları ve eserleri anlatacağız. Diğer yandan önümüzdeki dönem yapacağımız yatırımları ve insanımızın hayatına dokunacak yeni projeleri paylaşacağız.

Zor günlerden geçtiğimizin farkındayız.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan konuta kadar ailelerimizin taşıdığı yükü biliyoruz. Ev taksitlerini, mutfak masraflarını biliyoruz.

Gelirler artsa da evlerin içinde yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadeleyi halkımızla birlikte yaşıyoruz.

İşte bu nedenle yeni dönemde hayatı kolaylaştıran projelere odaklandık.

Halkımızın omuzlarındaki yükü azaltacak, aile bütçesine katkı sağlayacak, günlük yaşama doğrudan dokunacak projelerle geliyoruz.

Açık ve net söylüyorum:

Halkımızın içi rahat olsun. Bu zorlu dönemi birlikte aşacağız.

Önümüzdeki 80 gün boyunca hayatı kolaylaştıracak projelerimizi tek tek açıklayacağız.

Yeni dönemde önceliğimiz ailelerimiz olacak. Evlerin içinde yaşanan sorunlara çözüm üreteceğiz.

Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle büyük yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Vizyon projelerimizi hayata geçirecek, altyapı sorunlarımızı önümüzdeki beş yıl içinde çözeceğiz.

Ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız.

Çünkü Ulusal Birlik Partisi, istikrarın, güvenin ve güçlü geleceğin teminatıdır.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel