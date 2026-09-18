Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin “sarsılmaz bir kardeşlik, güçlü bir güven, karşılıklı sevgi ve derin bir saygıya” dayandığını ifade eden Üstel, sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, tarım ve dijital dönüşüm alanlarında projelerin Türkiye’nin katkılarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Üstel, “Önümüzdeki beş yılda ülkemize çağ atlatacak yeni projelerin ilk adımlarını birlikte atacağız. Yeni projelerimizin yol haritasını birlikte belirleyeceğiz” dedi.

Filo Jet faciasındaki arama çalışmaları değerlendirilecek

Üstel, görüşmelerin gündeminde Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından devam eden arama çalışmalarının da bulunacağını belirtti.

Kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen çalışmaların her aşamasını takip ettiklerini söyleyen Üstel, arama faaliyetlerine sağlanan katkılar nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti.

Bağımlılıkla mücadele gündemde

Yılmaz’ın ziyareti kapsamında KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu’na da katılacaklarını açıklayan Üstel, madde bağımlılığını özellikle çocuklar ve gençler açısından önemli bir tehdit olarak gördüklerini söyledi.

Sempozyumda koruyucu ve önleyici çalışmaların yanı sıra tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, kurumlar arası iş birliği ve atılması planlanan yeni adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi tanıtılacak

Ziyaretin ikinci gününde Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi Projesi’nin lansmanının gerçekleştirileceğini belirten Üstel, projeyi ülkenin spor altyapısı açısından son 40 yılın en büyük spor yatırımı olarak nitelendirdi.

Üstel, projenin gençlerin sporla buluşmasına, sporcuların daha iyi koşullarda yetişmesine ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Cypfruvex Soğuk Hava Entegre Tesisleri açılacak

Program kapsamında Cypfruvex Soğuk Hava Entegre Tesisleri’nin de açılacağını belirten Üstel, tesisin ürün kayıplarının azaltılması ile narenciye sektörünün saklama, pazarlama ve rekabet kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Üstel ayrıca Atlılar Şehitleri Devlet Töreni’ne katılacaklarını ve Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Hastanelerden fiber altyapıya projeler masada

Üstel, Yılmaz ile görüşmelerinde yeni hastane ve okulların yanı sıra karayolları, enerji, fiber optik altyapı, dijital dönüşüm, sosyal konut ve tarımsal üretim alanlarında devam eden projelerin son durumunun değerlendirileceğini söyledi.

Görüşmelerde Doğu Akdeniz’deki askeri ve stratejik gelişmelerin de ele alınacağını ifade eden Üstel, Güney Kıbrıs’taki silahlanma faaliyetleri ve yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Üstel, önümüzdeki beş yıllık dönemi KKTC açısından “büyük bir kalkınma ve dönüşüm dönemi” olarak tanımlayarak, Türkiye ile birlikte yeni yatırımların hayata geçirileceğini ifade etti.