Kazanın nedenlerinin araştırıldığını ve herhangi bir ihmal veya usulsüzlük bulunması halinde üzerine gidileceğini vurgulayan Üstel, “Biz polis teşkilatımıza güveniyoruz, hukukumuza güveniyoruz ve adalete güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte, Filo Jet kazasında kaybolan kişilerin aranması çalışmalarına katılan Derinsu Su Altı Mühendislik firmasına ait Optimus Prime gemisini ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

Ziyarette, firma yetkilisi Okan Taktak ve arama çalışmalarında görev alan personele teşekkür eden Üstel, yaklaşık bir ayı aşkın süredir devam eden derin deniz arama çalışmalarının tamamlandığını ve geminin bugün İstanbul’a döneceğini açıkladı.

Üstel, ulaşılamayan son kişinin bulunması amacıyla Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmaların ise devam edeceğini belirtti.

-“Herhangi bir ihmal veya usulsüzlük varsa üzerine gideceğiz”

Kazanın nasıl ve neden meydana geldiğinin araştırıldığını belirten Üstel, bu konudaki soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

Üstel, “Eğer herhangi bir ihmal veya başka bir sebep varsa, burada başka bir mazeret üretiliyorsa, yargı süreci devam ediyor. Biz hükümet olarak da bu yargı sürecinin takipçisiyiz.” dedi.

Polis teşkilatına, hukuka ve adalete güvendiklerini vurgulayan Üstel, “Herhangi bir ihmal, herhangi bir arıza veya herhangi bir şeyin üstünü örtme gibi bir durum varsa biz bunların üzerine gideceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Hükümete geldiğimiz günden bu yana hiçbir usulsüzlüğün üzerini örtmedik” diyen Üstel, olaylarda ihmal veya usulsüzlük bulunması halinde bunların ayrıntılı şekilde araştırılması ve yargı süreçlerinin başlatılması gerektiğini söyledi.

Üstel, “Bu olay sonuçlanana kadar biz hükümet olarak, özellikle ben başbakan olarak ve bir baba olarak bu olayın takipçisi olacağız. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.” diye konuştu.

– “Bir kişinin daha bulunması için çalışmalar devam edecek”

30 Ağustos’ta yaşanan kazada 28 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Üstel, ilk arama kurtarma çalışmalarında sekiz kişiye, Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerin yürüttüğü çalışmalarda ise altı kişinin naaşına ulaşıldığını belirtti.

Deniz Kuvvetleri’ne ait iki geminin günlerce arama çalışması yürüttüğünü ifade eden Üstel, 550-600 metre derinlikteki batığa ve çevresindeki parçalara ulaşmanın oldukça zor olduğunu söyledi.

Üstel, daha sonra Derinsu firmasının İstanbul’daki çalışmalarını yarıda bırakarak, bölgeye geldiğini ve bir ayı aşkın süredir arama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Firmanın öncelikle batık geminin içerisinde arama yaptığını ve bir kişinin naaşına ulaştığını anlatan Üstel, ardından gemiden dağılan parçaların takip edilerek yaklaşık iki buçuk millik alanda tarama gerçekleştirildiğini söyledi.

Üstel, bu çalışmalar sonucunda 12 kişinin daha naaşına ulaşıldığını, ancak bir kişinin henüz bulunamadığını ifade etti.

“Bir tane kalan naaşımızın da bulunması için çalışmalar devam ediyor. İnşallah ona da erişiriz.” diyen Üstel, Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri’nin havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

-“Büyük bir titizlikle arama çalışmalarını yürüttüler”

Derinsu firmasının bir ayı aşkın süredir yürüttüğü çalışmaları tamamladığını ve Optimus Prime gemisinin bugün İstanbul’a döneceğini açıklayan Üstel, arama çalışmalarında görev alan personele teşekkür etti.

Yaklaşık 700 metre derinliğe ulaşan bölgelerde arama yapmanın kolay olmadığını belirten Üstel, “Arkadaşlarımız büyük bir titizlikle, büyük bir heyecanla bu arama kurtarma çalışmalarını yaptılar. Bundan dolayı kendilerine müteşekkiriz.” dedi.

Üstel, Derinsu firması yetkilisi Okan Taktak’a, gemi kaptanlarına, mühendislere ve yaklaşık 40 çalışana emekleri ve fedakârlıkları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

-Başçeri: “Kayıp yakınlarına verdiğimiz sözün tutulması için büyük çaba gösterildi”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, 30 Ağustos’ta meydana gelen deniz faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın kayıp yakınlarına devletin imkânları ölçüsünde tüm naaşlara ulaşmak için çaba gösterileceği yönünde söz verdiğini hatırlatan Başçeri, “Devletimize güvenin, imkânlarımız ölçüsünde biz tüm naaşlara ulaşmaya gayret göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kayıp yakınlarının devlete güvenerek sabırla beklediğini belirten Başçeri, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Başçeri, verilen sözün tutulması için çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade ederek, arama kurtarma faaliyetlerine katılan Derinsu çalışanlarına, pilotlara ve gemi personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

-Taktak: “Arama çalışmalarının sonuna geldik”

Derinsu Su Altı Mühendislik firması yetkilisi Okan Taktak da, yaklaşık 650 metre derinlikte yürütülen arama çalışmalarının sonuna geldiklerini belirtti.

İlk bir hafta batık gemide kesim çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmalar sonucunda bir kişinin naaşına ulaştıklarını anlatan Taktak, daha sonra deniz tabanında çok geniş bir alanı taradıklarını söyledi.

Deniz tabanındaki küçük objeleri dahi gözden kaçırmamak amacıyla çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Taktak, farklı yöntem ve ekipmanlar kullanılarak aramaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Taktak, deniz yüzeyinde son görülme noktasına kadar geniş bir alanın tarandığını belirterek, “Şu an itibarıyla çalışmaların tamamlandığını düşünüyoruz. Potansiyel olarak değerlendirilen alanlarda her santimetreyi taradık. Daha fazla taranabilecek bir alan kalmadığı için çalışmalarımızı tamamladık.” dedi.

Operasyonun teknik açıdan oldukça zorlu olduğunu ifade eden Taktak, mühendisler ve su altı araçlarının pilotları başta olmak üzere çalışmalara katılan tüm ekibin büyük özveri gösterdiğini belirtti.

Taktak, ilk kez bu ölçekte bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydederek, arama sürecinde ailelerinden uzak kalan ve zorlu koşullarda görev yapan tüm personele teşekkür etti.

Üstel ve Başçeri, gemiden ayrıldıktan sonra Girne Limanı önündeki ailelerle bir araya geldi.