Yetkililerden operasyonun son durumu, geminin teknik imkanları ve bundan sonraki aşamalara ilişkin bilgi alan Üstel, OPTIMUS PRIME’ın sahip olduğu teknolojik imkanlarla enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarının ve iç bölümlerinin ayrıntılı şekilde inceleneceğini açıkladı.

Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Üstel, ilk günden itibaren TCG ALEMDAR ve TCG IŞIN’ın önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri personelinin gece gündüz büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Üstel, denizin yüzlerce metre altında zor şartlarda gerçekleştirilen aramalara sağlanan katkı dolayısıyla teşekkür etti.

OPTIMUS PRIME çalışmalarına başladı

Arama faaliyetlerine destek vermek amacıyla Türkiye’den gelen özel donanımlı OPTIMUS PRIME gemisinin batık alanına ulaştığını ve çalışmalara başladığını açıklayan Üstel, geminin derin su araştırmalarında kullanılan gelişmiş teknik imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Üstel, OPTIMUS PRIME’ın açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabildiğini ve uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla çalışma yapabildiğini kaydetti.

Geminin Türkiye’de önemli deniz altı projelerinde görev aldığını ve bu alanda ciddi bir teknik deneyime sahip olduğunu ifade eden Üstel, “Çalışmalara dahil edilen gemi, son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip, dünyadaki sayılı gemilerden biridir” dedi.

“Enkazın her bölümü titizlikle incelenecek”

OPTIMUS PRIME’ın teknik kapasitesi sayesinde enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına erişilebileceğini vurgulayan Üstel, iç bölümlerin de ayrıntılı şekilde inceleneceğini söyledi.

Üstel, “Enkazın her bölümü büyük bir titizlikle incelenecek ve bu çalışma eksiksiz biçimde gerçekleştirilecektir. Bu yeni aşamada arama çalışmalarının daha ileri bir noktaya taşınmasını ve en kısa sürede kayıplarımıza ulaşabilmeyi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz kayıplarından vazgeçmiş değildir”

Türkiye Cumhuriyeti ile tam iş birliği ve koordinasyon içerisinde tüm imkanların kullanılmaya devam edildiğini belirten Üstel, denizden, havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların sonuç alıncaya kadar devam edeceğini vurguladı.

Kayıp ailelerinin ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini kaydeden Üstel, “Devletimiz ilk günden itibaren olduğu gibi bugün de kayıplarından vazgeçmiş değildir. Devletimiz bütün kurumlarıyla sahadadır. Umudumuzu koruyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Üstel, faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek, kayıp ailelerinin acısını ve bekleyişini paylaştıklarını ifade etti.