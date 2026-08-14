Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üstel, Türkiye, Pakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, KKTC’ye yönelik desteğinden dolayı Pakistan’a teşekkür etti.

-“Pakistan’la kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye, Pakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleriyle birbirine yakınlaşan üç kardeş ülke olduğunu belirtti.

-“Pakistan’ın KKTC’ye sahip çıkması bizi gururlandırıyor”

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile güvenliğine ve özgürlüğüne kavuştuğunu anımsatan Üstel, Pakistan’ın dünyanın her yerinde KKTC’ye sahip çıkmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şerif’in KKTC’yi “kardeş ülke” olarak nitelendirmesinin de son derece anlamlı olduğunu ifade eden Üstel, Pakistan’ın KKTC’ye yönelik desteğinin Kıbrıs Türk halkı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti

-“Türkiye-Pakistan iş birliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlıyor”

Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü iş birliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağladığını kaydeden Üstel, KKTC’de yaşayan Pakistanlıların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

-“Sosyal Sigorta prim desteğini yüzde 20’den yüzde 50’ye çıkardık”

Pakistanlı emekçilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Üstel, “Son düzenlememizle sosyal sigorta prim desteğini yüzde 20’den yüzde 50’ye çıkardık” dedi.

“Ülkede yaklaşık 13 bin 110 Pakistanlı çalışma hayatına katkı koyuyor, üniversitelerde ise yaklaşık 3 bin 678 Pakistanlı öğrenci eğitim görüyor” diyen Üstel, Pakistanlıların KKTC’nin ekonomik, sosyal ve eğitim hayatına sunduğu katkının önemine işaret etti.

-“Her Pakistanlı öğrenci KKTC’nin fahri elçisi olacak”

KKTC’de eğitim gören Pakistanlı öğrencilerin iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Üstel, Pakistan’a dönen her öğrencinin KKTC’nin fahri elçisi olacağına inandığını söyledi.

-“Pakistan’ı sadece dost değil, kardeş ülke olarak görüyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, Pakistan’ı yalnızca dost bir ülke olarak değil, kardeş bir ülke olarak gördüklerini vurguladı.

Üstel, Pakistan’ın 79’uncu Bağımsızlık Günü’nü canı gönülden kutlayarak Pakistan halkına barış, huzur, sağlık ve refah diledi.

Başbakan Üstel, “Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği! Yaşasın Pakistan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliği!” diyerek sözlerini tamamladı.