Üstel konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Rum tarafının son günlerde Kıbrıs Türk halkına yönelik sergilediği tahammülsüzlüğü ibretle izliyoruz.

Bir taraftan Barcelona Academy’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çocuklarımızla ve gençlerimizle buluşmasını engellemek için uluslararası düzeyde girişimler yapılıyor, diğer taraftan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin QS Dünya Üniversite Sıralaması’nda “Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs” olarak yer alması dahi hazmedilemiyor.

Rum tarafındaki aşırı sağcı ELAM, “Kuzey Kıbrıs diye bir yer yoktur” diyerek üniversitelerimizin listeden çıkarılmasını istiyor, Rum Dışişleri ve Eğitim Bakanlıklarını harekete geçmeye çağırıyor.

Şimdi ben Rum liderliğine açıkça soruyorum:

Çocuklarımızın futbol oynamasına tahammülünüz yok. Gençlerimizin dünyayla buluşmasına tahammülünüz yok. Üniversitelerimizin uluslararası başarılarına tahammülünüz yok. “Kuzey Kıbrıs” adının dünyada görünmesine tahammülünüz yok. Peki Kıbrıs Türk halkının nesine tahammülünüz var?

Bir taraftan “çözüm”, “uzlaşma”, “diyalog” ve “güven yaratıcı önlemler” diyeceksiniz, diğer taraftan Kıbrıs Türk halkının sporundan eğitimine, kültüründen ekonomisine kadar dünyayla kurduğu her teması engellemeye çalışacaksınız.

Böyle güven yaratılmaz. Böyle uzlaşma olmaz. Böyle bir zihniyetle anlaşma hiç olmaz.

Kıbrıs Türk halkının varlığını inkâr ederek güven yaratamazsınız. Çocuklarımızın dünyayla buluşmasını engelleyerek iki halkı yakınlaştıramazsınız. Üniversitelerimizin adını uluslararası listelerden sildirmeye çalışırken bize iş birliğinden ve ortak gelecekten söz edemezsiniz.

Barcelona konusunda ortaya konulan tavır ile üniversitelerimize yönelik saldırı aynı zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet, Kıbrıs Türk halkını dünyadan koparmayı, görünmez kılmayı ve bu adada yalnızca Rumların söz sahibi olduğu izlenimini yaratmayı hedeflemektedir.

Artık herkes şunu anlamalıdır:Kıbrıs Türk halkı bu adada vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Devletimiz, kurumlarımız, üniversitelerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz vardır. Bizim bu topraklarda eşit, özgür ve güven içinde yaşama hakkımız vardır.

Rum liderliği gerçekten Kıbrıs’ta güven ortamı oluşturmak ve iki taraf arasında yeni bir dönem başlatmak istiyorsa önce Kıbrıs Türk halkını yok sayan, gençlerimizi dünyadan koparmaya çalışan ve her uluslararası temasımızı engellemeyi amaçlayan bu çağ dışı siyasetten vazgeçmelidir.

Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşması kimsenin iznine tabi değildir.

Biz çocuklarımızın önünü açmaya, gençlerimizi dünyayla buluşturmaya, üniversitelerimizi daha ileriye taşımaya ve devletimizin uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs’ta güvenin yolu Kıbrıs Türk halkını yok saymaktan değil, onun haklarına, egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne saygı göstermekten geçmektedir.”