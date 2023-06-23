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UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Seçim sürecinde bütün ülkeyi gezdiklerini ve insanların sorunlarını dinlediklerini kaydeden Başbakan Üstel, seçim sonrasında sorunların çözümleri için hemen çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Ara seçimle ilgili olarak, “Elimizdeki verilere göre önde olduğumuzu görüyoruz” diyen Üstel, “Zaten sokakta bunları görüyoruz. Hükümette son bir senede yaptığımız tüm icraatları halkımızla paylaştık, mecliste bekleyen ve bugüne kadar hükümetlerin cesaret edemediği yasaları geçirdik. Çalıştık yaptık ve reformları hayata geçirdik. Bu kadar ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti ile en düzeyde ilişkileriniz sevgi ve saygıya dayalı bir şekilde devam ediyor. Protokoller ile de bu birlikteliği güçlendirdik” dedi.