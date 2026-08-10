Üstel, genel seçimlerle yerel seçimlerin 6 Aralık’ta birlikte yapılması için önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’ndan karar çıkararak Meclis’e göndereceklerini açıkladı.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, dün akşam Yeşiltepe, Ilgaz, Alsancak, Karşıyaka, Geçitköy, Sadrazamköy, Kozanköy, Çamlıbel ve Tepebaşı bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde önemli siyasi mesajlar veren Üstel, 6 Aralık tarihini işaret ederek seçim startını verdi.

“YEREL VE GENEL SEÇİMLER 6 ARALIK’TA OLACAK”

Yerel seçimlerle milletvekilliği genel seçimlerinin aynı tarihte yapılması konusunda hükümetin kararlı olduğunu açıklayan Üstel, Yüksek Seçim Kurulu ile de konunun görüşüldüğünü söyledi.

Üstel şöyle konuştu:

“İki seçim birlikte olacak. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’nda kararımızı alıp Meclis’e göndereceğiz. Hükümet olarak Meclis’te çoğunluğumuz vardır. Yüksek Seçim Kurulu ile de görüştük. Yerel seçimler ve genel seçimler 6 Aralık’ta olacak.”

“SİYASİ İSTİKRARI GETİRDİK”

Bu kararı siyasi istikrarı sürdürmek amacıyla aldıklarını belirten Üstel, hükümetin beşinci yılına girdiğini hatırlatarak, görev süreleri boyunca hayata geçirilen projelere dikkat çekti.

Lapta Sağlık Ocağı’nın baştan sona yenilendiğini, Girne Hastanesi’nin eylül ayında açılacağını ve Lapta-Alsancak yolunun üç etap halinde tamamlandığını belirten Üstel, yol çalışmalarının Karşıyaka’ya kadar devam edeceğini açıkladı.

Üstel, hükümetin yaptığı icraat ve reformların başkaları tarafından sahiplenilmemesi gerektiğini de vurguladı.

“BELEDİYE REFORMUNU BİZ YAPTIK”

Belediye reformuyla belediye sayısının 28’den 18’e indirildiğini hatırlatan Üstel, UBP yönetiminde olmayan belediyelerin dahi yapılan düzenlemeler nedeniyle hükümete teşekkür ettiğini söyledi.

Üstel, “Biz çok konuşmuyoruz, görevimizi yapıyoruz. Bazıları yapılanları görmezden gelip başka konulara giriyor” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönem hükümetlerini de eleştiren Üstel, maaşların taksitle ödendiği dönemlerin yaşandığını ve “ufukta ışık görmüyoruz” denilerek hükümetlerin bırakılıp gidildiğini hatırlattı.

“BU SEÇİM ÜNAL ÜSTEL SEÇİMİ DEĞİL, UBP’NİN SEÇİMİDİR”

Partililere birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Üstel, seçim sürecine ilişkin en güçlü mesajını ise şu sözlerle verdi:

“Bu seçim Ünal Üstel seçimi değildir. Bu seçim UBP’nin kendisini en önde gösterme seçimidir. Birlik ve beraberlik seçimidir. Bu seçim UBP vizyonunun ortaya konacağı seçimdir.”

Üstel, vatandaşlardan hem yerel seçimlerde hem de milletvekilliği seçimlerinde UBP’ye destek istedi.

Ilgaz-Yeşiltepe bölgesinden verilen bu mesajlarla UBP, 6 Aralık’ta birlikte yapılması planlanan yerel ve genel seçimler için sahaya inerek seçim sürecini başlatmış oldu.

Kaynak: Kıbrıs Haberci