Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları da Ercan'da hazır bulunarak ekipleri yolcu etti.

Üstel burada basın toplantısı düzenledi.

Üstel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Bir kısım çocuğumuzu dün akşam deprem bölgesinden aldık ve adamıza getirdik. Bir grup çocuğumuz da bu sabah geldi. Bu akşam 19.30'da da Adana'dan bir uçak gelerek diğer kafilelerimizi adaya getirecek.

-THY, Ercan Havalimanı'nı iç hat tarifesine aldı. 13 Şubat'a kadar seferler artacak ve bilet fiyatları da düşük alacak. İş insanımız Dimağ Çağıner'de uçak kiralayarak insanlarımızın Adana'ya transferini gerçekleştiriyor. Kendilerine sonsuz teşekkür ederiz.

-Öte yandan ücretsiz gemi seferleri yapıldı, insanlar ailelerine ulaştırıldı, onlara da sonsuz teşekkür ediyoruz.

-Anavatanımızın acısı bizim acımız, hepsini yürekten paylaşıyoruz.

-Ölü sayıları artıyor, Allah bizlere sabır versin.Tüm ölenlere allahtan rahmet dilerim.

-Adıyaman'da iki kafilemiz vardı. 4 Kişiden sağlıklı bilgi aldık, kafilelerdeki diğer kişileri arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz, uzmanlarımız aralıksız çalışmalarını yürütüyor.

-Çocuklarımıza ulaşana kadar uçaklarımız her gün gidip gelecek. Yardımlar sürecek, aramalar sürecek.

-Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın naaşları bu akşam ülkemizde olacak.

-Ülkemizde seferberlik başladı. Tüm birimler çalışma ve birlik halinde. İnsanlarımıza ulaşmak için bu seferberliğe devam edeceğiz.

