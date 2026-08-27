Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, sosyal konut projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, yarım kalan işlerin tamamlandığını ve sosyal konutta yeni bir dönemin başlatıldığını belirtti.

Üstel, sosyal konut alanında sağlanan istikrarla birlikte 30 yıl sonra yeni bir dönemin başlatıldığını vurgulayarak, halkın güvenli ve çağdaş yuvalara kavuşması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

“Yarım kalan işleri tamamladık, sosyal konutta yeni bir dönem başlattık” mesajını veren Üstel, başlatılan projelerin tamamlanacağını ve yeni yuvaların halkla buluşturulacağını kaydetti.

Üstel açıklamasında, “Şimdi başladığımız projeleri tamamlayacak, yeni yuvaları halkımızla buluşturacağız. İstikrarla başladık, kararlılıkla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Üstel’in paylaşımında ayrıca, sosyal konut alanındaki çalışmaların Maraş’ta da yeni yuvaların oluşturulması hedefiyle sürdürüleceği mesajı verildi.