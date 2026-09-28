Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun Saraybosna’da gerçekleştirilen Balkan Masa Tenisi Birliği (BTTU) Kongresi’nde gözlemci üyeliğe kabul edilmesiyle ilgili konuştu.

Üstel, sporun her alanında yatırımlara devam ettiklerini belirterek, “Spora gönül veren gençlerimizin önünü açmak için her spor federasyonunun kendi alanında yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Tenisten futbola, voleyboldan basketbola kadar bütün spor dallarını destekliyoruz” dedi.

“MASA TENİSİNDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE EDİLDİ”

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun BTTU’ya gözlemci üye kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Üstel, çeşitli baskı ve girişimlere rağmen süreçte oy çokluğuyla başarı elde edildiğini söyledi.

Üstel, “Özellikle son gerçekleştirilen oylamada önemli bir başarı elde edildi. Arkadaşlarımız çok önemli bir başarıya imza attılar. Rum tarafının son anda fark ettiği ve büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen süreçte, çeşitli baskı ve girişimlere rağmen oy çokluğuyla başarı sağlandı. Kendilerini yürekten kutluyor, bu önemli gelişmenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üstel ayrıca, 2028 yılında gerçekleştirilecek müsabakaların ikincisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacağını belirterek, bunun ülke sporu açısından önemli bir milat olacağına dikkat çekti.

“YENİ SPOR KOMPLEKSİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Ülkeye kazandırılması planlanan yeni spor kompleksine de değinen Üstel, FİFA UEFA standartlarında inşa edilmesi planlanan kompleksin ülkenin spor altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Üstel, “Bu proje için bizi dünyaya şikayet edenler oldu. Varsın onlar her türlü girişimi yapsınlar. Biz, spor yazarlarımızın, federasyon başkanlarımızın ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla korkmadan ve yılmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.