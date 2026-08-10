Kabulde Başbakan Ünal Üstel’e Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş eşlik etti.

ÖZORUN: “SENTETİK SAHAMIZIN KAZANDIRILMASI BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Başkanı Alper Özorun kabulde yaptığı konuşmada, kulübe kazandırılacak sentetik saha nedeniyle Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.

Özorun, “Sentetik sahamızın kazandırılması için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın ve sporcularımızın antrenman yapabileceği uygun bir tesisimiz yoktu. Bu nedenle farklı yerlere giderek antrenman yapmak zorunda kalıyorduk. Uzun zamandır büyük bir arzu ve ihtiyaç olarak gördüğümüz bu tesisin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmaya başlanması bizler için çok değerli” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in gerekli adımları atarak süreci başlattığını ve ihaleye çıkıldığını belirten Özorun, “Bugün sporcularımızın daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesinin önünü açtınız. Bu önemli hizmeti camiamıza kazandırdığınız için tüm sporcularımız ve camiamız adına sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğine ve sporumuza yaptığınız bu değerli katkıyı asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

ÜSTEL: “SPORU GELECEĞE YAPILAN STRATEJİK BİR YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ”

Başbakan Ünal Üstel de çocukların ve gençlerin sağlıklı, güvenli ve modern tesislerde spor yapabilmeleri için gereken tüm çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Üstel, “Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve modern tesislerde spor yapabilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın spora daha iyi şartlarda erişebilmesi, yeteneklerini geliştirebilmesi ve geleceğin başarılı sporcuları olarak yetişebilmesi için tüm spor kulüplerimiz ve federasyonlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hükümetin spora yönelik yatırımları hakkında da bilgi veren Üstel, sporun yalnızca bugün için değil, ülkenin geleceği için de önemli bir yatırım alanı olduğunu vurguladı.

Üstel, hükümet olarak sporu geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini belirterek, spor bütçesinin on kat artırıldığını söyledi. Üstel, spor altyapısına yönelik yatırımların ve projelerin devam edeceğini kaydetti.