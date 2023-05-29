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"Bakanlık dönemlerimde ne yaptığım ortada, sizin de ne yaptığınız ortada" diyen Üstel, şöyle devam etti:

"Tüm süreçleri birlik beraberlik içerisinde götürmek için çok çalışma yaptık. Yasa belli bir noktaya gelmiş ve tüm çalışmalar yapılmışsa, yasanın geçmesi için engellemeler varsa biz o yasayı geçiririz. Gençlerin önünü açmak için ne yapmamız gerekirse yaparız. Belediyeler Reformunda da aynı şekilde oldu. Oy yüzden bugünkü değişiklik yasası da onlardan biridir. Bizim hükümet programımızda da üstüne basa basa bunu söyledik. Ülkemizi yavaş yavaş tam gün eğitime geçeceğiz dedik. İlk tam gün eğitime Şubat'ta belli okullarda geçtik. Bunun gereği de ne varsa öğretmenlerle oturup konuşarak gerekeni yapacağız".

"Komitede en az 12 kez sendikalarla görüşüldü"

Komitede en az 12 kez sendikalarla görüşüldüğünün altını çizen Üstel, 'yangından mal kaçırmıyoruz ama ülkemizin geleceği için, eğitim istenilen noktaya gelmesi için hükümet olarak ortaklarımızla birlikte gerekeni yapacağız"