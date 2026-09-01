Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında yürütülen arama çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle gece gündüz aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Üstel, yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 550 metre derinlikte bir cismin yerinin tespit edildiğini belirterek, “Tespit edilen cismin gemi enkazı olup olmadığının kesinleştirilmesine yönelik çalışmalar gece boyunca devam edecektir.” dedi.

Yarın TCG ALEMDAR’ın da bölgeye ulaşmasıyla çalışmaların daha da güçleneceğini kaydeden Üstel, deniz üzerindeki arama faaliyetlerinin de 7/24 esasına göre aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Üstel, “Devletimizin tüm imkanları, kayıplarımıza ulaşmak için seferber edilmeye devam edecektir.” dedi.

En ağır yükü, yakınlarını kaybeden ve kayıplarından gelecek bir haber için umutla bekleyen ailelerin taşıdığını belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Onların feryadı bizim de yüreğimizi dağlıyor. Yaşadıkları acının farkındayız. Devletimiz, ailelerimizin yanında olmaya, yaralarını sarmaya ve kayıplarımıza ulaşmak için eldeki tüm imkanları kullanmaya devam edecektir.”

Pandemi ve deprem felaketinde olduğu gibi bugün de birlik ve dayanışmanın korunması gerektiğini ifade eden Üstel, “Bugün de birlik ve dayanışmamızı koruyarak bu acı dolu günleri hep birlikte aşacağız.” dedi.

Facianın bütün yönleriyle araştırılacağını vurgulayan Üstel, “Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu facianın bütün yönleri sonuna kadar araştırılacak, ihmal, kusur veya sorumluluğu bulunan kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir.” ifadelerini kullandı.