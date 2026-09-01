Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG IŞIN Kurtarma ve Yedekleme Gemisi’ne çıktı ve yaklaşık 500 metre derinlikte bulunan gemi enkazına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Başçeri, şu sıralarda TCG IŞIN’da sürdürülen operasyon, enkaza yönelik yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki aşamalar hakkında TCG IŞIN Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur’dan bilgi alıyor.

TCG IŞIN, derin sularda arama kurtarma, sualtı görüntüleme ve enkaz tespit faaliyetleri gerçekleştirebilen, gelişmiş sualtı araçları ve sonar sistemleriyle donatılmış bir Kurtarma ve Yedekleme Gemisi’dir. Gemi, sahip olduğu teknik imkanlarla sualtındaki enkazın yerinin belirlenmesi, görüntülenmesi ve detaylı olarak incelenmesine yönelik görevleri yerine getirebiliyor.

Yaklaşık 500 metre derinlikte bulunan gemi enkazına yönelik çalışmalar da TCG IŞIN’ın sahip olduğu teknik imkan ve kabiliyetlerden yararlanılarak sürdürülüyor.

Başbakan Ünal Üstel, TCG IŞIN’daki incelemelerinin ardından arama kurtarma çalışmalarını Girne Limanı’ndaki kriz merkezinden takip etmeye ve ilgili tüm birimlerle koordinasyonu sürdürmeye devam edecek.