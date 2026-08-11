Başbakan Ünal Üstel, TRT’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki radyo yayın altyapısını güçlendirmesi ve TRT Radyo Haber’in KKTC’de yayın hayatına başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, TRT’nin KKTC’deki yayın ağını genişletmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bilgi kirliliğinin arttığı günümüzde doğru ve güvenilir habere ulaşmanın stratejik önem taşıdığını vurguladı.

YAYIN GÜCÜ DAHA DA ARTIRILDI

TRT ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arasında geliştirilen iş birliğine dikkat çeken Üstel, TRT’nin desteğiyle FM vericilerinin güçlendirildiğini ve bu sayede hem TRT’nin hem de BRT’nin Mavi Vatan’daki yayın gücünün önemli ölçüde artırıldığını ifade etti.

Üstel, yapılan çalışmalarla radyo yayınlarının adanın dört bir yanına daha güçlü ve kaliteli şekilde ulaşmasının sağlandığını kaydetti.

“DOĞRU VE GÜVENİLİR HABERE ERİŞİM”

TRT’nin diğer radyolarının yanı sıra TRT Radyo Haber’in de KKTC’de yayın hayatına başlamasının halkın doğru ve güvenilir habere doğrudan erişimine önemli katkı sağlayacağını belirten Üstel, bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“İLETİŞİM BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR”

Ünal Üstel, TRT’nin KKTC’deki yayın altyapısının güçlendirilmesi ve yeni yayınların başlamasının Türkiye ile KKTC arasındaki gönül, kültür ve iletişim bağlarını daha da güçlendirdiğini belirtti.

Üstel, TRT ailesine ve çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür ederek, TRT Radyo Haber’in KKTC’deki yayın hayatının hayırlı olmasını diledi.