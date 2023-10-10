Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, partisinin 48. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Üstel’in mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin simgesi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ruhunun vücut bulduğu parti olan Ulusal Birlik Partisi’nin 11 Ekim 1975 yılında kurulmasının üzerinden tam 48 yıl geçti. Bu ruhun kendine yüklemiş olduğu sorumluluk ve misyonla Kıbrıs Türk Siyasal yaşamına adım atan partimiz, bu zorlu süreçte yokluklara mahkum edilmiş bir toplumun devlet sahibi bir halk olma yolculuğuna önderlik etme onurunun da sahibidir. Yarım asra yaklaşan siyasal yaşamında, çağdaş, Atatürkçü, laik, yenilikçi ve vizyoner olma çizgisinden sapmadan, halktan aldığı güçle zaferden zafere koşan Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmiş tüm büyük reformların ve projelerin mimarı olmaya devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi bugün aynı ruhla halkımıza hizmet yolunda canla başla çalışıyor.

Bilinmelidir ki, tam 48 yıldır, Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin halkımızı aydınlatan güneşidir. Ulusal Birlik Partisi, Anavatan Türkiye ile sevgiye, saygıya ve güvene dayalı ilişkilerin, Anadolu ile kurulan sarsılmaz gönül köprülerinin garantisidir. Ulusal Birlik Partisi, Türkiye ile ortak şekilde savunduğumuz, iki devletli çözüm vizyonumuzun savunucusudur.

Ulusal Birlik Partisi, halkımızın ve devletimizin varlığının, egemenliğimizin, özgürlüğümüzün, adadaki ve mavi vatanımızdaki hak ve çıkarlarımızın koruyucusudur. Ulusal Birlik Partisi; halkımızın refah ve mutluluğunun, demokratik ve sosyal kazanımlarının teminatıdır. Ulusal Birlik Partililer olarak, biz bir ve birlikte olduğumuz sürece, güçlü olmaya devam edeceğiz. Biz güçlü olduğumuz sürece, Kıbrıs Türk halkı da birlik içinde ve güçlü biçimde çok daha güzel bir geleceğe olan yolculuğuna devam edecektir. Bu vesile ile Ulusal Birlik Partimizin 48. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, partimizin kuruluşunda görev alan tüm kurucularımıza, eski genel başkanlarımıza ve partimizi güçlü kılan siz sevgili üyelerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, aramızdan ayrılan büyüklerimizin ve kardeşlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.”