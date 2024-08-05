Bugün UBP Genel Merkezi’ne giderek UBP Genel Sekreteri’ne adaylık başvuru dilekçesini sunan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e, çok sayıda bakan, milletvekili, belediye başkanı ve örgüt başkanı eşlik etti.Ulusal Birlik Partisi genel başkan adaylığı için resmi başvurusunu bugün yapan Başbakan Üstel’e verilen destek, UBP kurultay sonuçlarının şimdiden belirlendiği kanaatinin ortaya çıkmasına neden oldu.Başbakan’a eşlik eden bakanların bölgelerinde güçlü ve oy tabanını kontrol eden bakanlar olduğu özellikle dikkat çekti. Ünal Üstel’e destek verenlerin niteliği, UBP örgütünün tavrını da ortaya çıkardı.

ÜÇ BÜYÜK BELEDİYE BAŞKANINDAN DESTEK

Nazım Çavuşoğlu, Hüseyin Çavuş ve Dursun Oğuz gibi UBP tabanında büyük desteğe sahip bakanların Üstel’in yanında yer alması, kurultay sonucunu belirleyici önemde görülüyor.

Üstel’e destek veren belediye başkanları arasında UBP’nin en kıdemli belediye başkanı olan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele’de önemli başarılara imza atan Hasan Sadıkoğlu ve Amcaoğlu ailesinin en etkili ismi olarak ön plana çıkan Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun olması Üstel’in yarışı kazandığının kanıtı olarak gösteriliyor.