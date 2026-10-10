UBP’nin 51 yıldır bu tarihi sorumluluğu taşıdığını ifade eden Üstel, partilileri birleştiren ve coşturan temel görevin, Kıbrıs Türk halkının varlığına, özgürlüğüne ve egemenliğine sahip çıkmak, çağdaş bir KKTC için çalışmak olduğunu kaydetti.

Üstel, açıklamasında şunları vurguladı:

“Ulusal Birlik Partisi, 1975’te halkımızın varoluş ve özgürlük mücadelesinden aldığı güçle kuruldu. TMT’nin mücadele ruhunu ve halkımızın kendi geleceğini belirleme iradesini siyasete taşıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran iradenin siyasal ifadesi oldu. Devletimizin kuruluşunda, kurumlarının gelişmesinde ve egemenliğinin savunulmasında tarihi sorumluluklar üstlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, halkımızın büyük fedakârlıklarla kazandığı özgürlüğünün ve egemenliğinin güvencesidir. Bu devleti yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek nesillere taşımak en temel görevimizdir.

UBP’nin 51 yıllık siyasi tarihi, ülkemizin tarihiyle iç içedir. Partimiz, kalkınmanın, yatırımların ve büyük projelerin öncüsü ve uygulayıcısı oldu. Nice seçimlerden, nice zorlu dönemlerden geçtik. Halkımızın desteğiyle önemli başarılar kazandık. Koşullar ve sorunlar değişti; ancak temel duruşumuz değişmedi. Kıbrıs Türk halkının haklarından, özgürlüğünden ve devletimizin egemenliğinden asla vazgeçmedik.

Bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Egemenliğimize sahip çıkmak, devletimizi ekonomik, sosyal ve kurumsal bakımdan güçlendirmeyi de gerektirir. Üretimi artırmak, yatırımları büyütmek, gençlerimize kendi ülkelerinde güvenle yaşayabilecekleri bir gelecek sunmak ve halkımızın refahını yükseltmek, davamızın ayrılmaz parçalarıdır.

Anavatan Türkiye ile ilişkilerimiz, ortak tarihimize, ortak mücadelemize ve kardeşliğimize dayanır. Bu bağ, halkımızın güvenliğinin ve geleceğinin en güçlü dayanaklarındandır. Türkiye ile dayanışmamızı güçlendirmek ve kardeşçe ilişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Atatürk’ün aydınlattığı çağdaşlık yolunda, demokratik, kalkınmış ve güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedefinden ayrılmayacağız. Devletine güvenen, geleceğine umutla bakan ve kendi yurdunda huzur içinde yaşayan bir halk için hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Ulusal Birlik Partisi, köklü bir davanın partisidir. Gücümüz, halkımızın güveninden ve geçmişten bugüne davamıza emek verenlerin fedakârlığından kaynaklanmaktadır. Birlik ve beraberliğimiz, tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmenin temel şartıdır. Her üyemizin emeği, her örgütümüzün çalışması ve her yol arkadaşımızın katkısı, ortak mücadelemizi güçlendirir.

51 yıllık mirasımız, bize daha çok çalışma ve daha büyük sorumluluk üstlenme görevi veriyor. Halkımızın güvenine layık olmak için bütün gücümüzle çalışacağız.

Bu anlamlı yıl dönümünde toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, partimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızdan ayrılan genel başkanlarımız Nejat Konuk, Osman Örek, Mustafa Çağatay ve İrsen Küçük’ü de rahmetle anıyorum. Onursal Genel Başkanımız ve KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nu, 5. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ı ve hayatta olan diğer genel başkanlarımız Hüseyin Özgürgün, Tahsin Ertuğruloğlu, Ersan Saner ve Faiz Sucuoğlu’nu saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne, Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek ve sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Partimizin geçmişten bugüne görev yapan genel başkanlarına ve milletvekillerine, UBP hükümetlerinde ve parti örgütlerimizde emek veren yol arkadaşlarımıza ve partimize gönül veren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Anavatan Türkiye ile can cana, geleceğe birlikte yürüyeceğiz.

Durmak yok.

Yorulmak yok.

Çalışmaya devam.

Ulusal Birlik Partisi’nin 51. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Daha nice yıllara.”