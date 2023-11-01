Uçağın gelişi nedeniyle havalimanında düzenlenen törene Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan, bazı birlik temsilcileri, bürokratlar ve diğer yetkililer katıldı.

Kabin ekibine buket takdim edilen törende, konuşmalar yapıldı. Ardından pasta kesimi gerçekleştirildi.

“UÇAK SEFERLERİ ÇOĞALTILACAK”

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, mutlu bir güne hep birlikte şahitlik ettiklerini belirterek, kendilerine bu günü yaşatan THY yetkililerine ve ekibine teşekkür etti.

Hükümete geldikleri günden bu yana, “yarım kalan proje ne varsa anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla bitireceğiz” dediklerine işaret eden Üstel, 2012’de başlayan Ercan Havalimanı yeni binası ve pist yapımını, hükümetin koyduğu iradeyle, Lefkoşa Büyükelçisi’nin büyük katkılarıyla ve anavatan Türkiye’nin büyük desteğiyle tamamlayarak, 20 Temmuz’da halkın kullanımına açtıklarını kaydetti.

“Dünyaya açılan en büyük penceremiz…” diyen Üstel, yeni havalimanının açılmasının ardından, “uçak seferlerinin çoğaltılacağını, geniş gövdeli uçakların indirileceğini, daha çok turist getirileceğini, maliyetlerin aşağıya çekileceğini” söylediklerini hatırlattı. Bütün bunları yaparken ekonomik çarkları çevireceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, “2024, 2023’ten güzel olacak, daha iyi olacak” dedi.

Geniş gövdeli uçağın gelişinin kendilerinde heyecan yarattığını dile getiren Üstel, hem geniş gövdeli uçakların gelmesi, hem de Anadolu Jet’in Ercan’a seferlerini artırmasının ülkede ekonomide yaşanan sorunların yavaş yavaş aşılacağının işaretlerini verdiğini söyledi. Üstel, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, halkı adına selamlarını iletti.

Filistin-İsrail arasında yaşananlara işaret eden Üstel, “Ama bizim bir anavatanımız var Türkiye Cumhuriyeti… 1974 öncesi yaşadığımız esareti 1974 sonrası yaşamıyoruz. Ama yanı başımızda İsrail, Filistin… Artık hastanelerin dahi bombalandığı, çocuklarımızın öldüğü bir dünya…” diye konuştu.

Yeni havalimanının ufak, tefek eksiklikleri olabileceğini ancak bunların süreç içerisinde tamamlanacağını ifade eden Üstel, bugün gördükleri tablonun gurur verici olduğunu kaydetti. Üstel, KKTC’nin daha da ileriye gitmesi için hükümet olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.